不只海外夢碎 疫情後的青年就業情形恐比金融海嘯還糟

新冠肺炎疫情對職場的衝擊，恐比SARS和金融海嘯都還嚴重，就連以往年輕人嚮往的海外就業，也隨著疫情全球蔓延而夢碎。1111人力銀行今（11）日建議，應屆畢業生求職可先鎖定：業務銷售、房仲保險、行政助理，目前這三類職缺比較多。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，雖然台灣超前部署，優異防疫表現有目共睹，但國內經濟活動及就業市場仍難逃全球疫情的波及，根據IMF國際貨幣基金組織預測，今年全球經濟總量將萎縮3%，又加上世界兩大經濟體-中國與美國，也因新冠肺炎疫情襲擊，為全球帶來極大不確定性，經濟前景難以預測，難怪今年的畢業生，因為疫情影響大環境，而削弱了求職信心。

根據1111人力銀行的最新調查發現，今年應屆畢業的新鮮人當中，有63.7%畢業後要投入就業市場，其中包括55.2%欲找正職及8.5%欲找兼職，與去年調查的72.5%相較，今年明顯掉了近9%。整體而言，今年新鮮人求職意願不如往年。

此外，1111人力銀行針對30歲以下族群調查顯示，年輕族群目前最擔心的五大職場困境，分別為產業前景不明48.6%、工作機會變少44.4%、被放無薪假41.6%、被砍班和被減薪40.2%，以及起薪低38.8%。

何啟聖分析，新冠肺炎疫情自去年年底爆發至今，不僅是全球公共衛生危機，對於經濟衝擊更是前所未見，3月時美股多次的大跌，觸發了四次熔斷，引發市場嘩然，原油供過於求，導致美國石油期貨價格跌出負值，連動上下游石化塑膠產業受影響，再加上新冠肺炎疫情全球擴散仍持續中，作為世界工廠的中國又大規模發生「供給衝擊」，疲弱的經濟活動，勢必對全球成長造成更大的影響，各國就業市場正面臨前所未有的險峻挑戰。

但，何啟聖建議應屆畢業生，不必過度悲觀，宜提前部署，積極投出履歷。