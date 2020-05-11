台研究團隊AI突破性發展 打破決策黑盒子

台灣團隊在人工智慧（AI）領域有重大突破，台大AI中心轄下徐宏民教授團隊發表開發出的可解釋性人工智慧模組xCos，除了具備高辨識率的人臉辨識能力，更可以有條理的解釋AI產出結果的原因，揭開AI決策的黑盒子。

國際知名公司資誠聯合會計師事務所（Pwc）曾在研究報告指出，人工智慧具有15兆美元的市值，但當前關卡就是AI缺乏解釋性。

科技部指出，現階段AI只看到輸入的資料以及輸出的結果，中間判斷依據與過程難以捉摸，如同黑盒子一般，如果能理解AI如何做出判斷，確認決策的合理性，未來才能進一步改善與強化模型可靠性，並強化人類對於AI的信任度。

科技部長陳良基舉例，如果說一個人很帥，會用身高、眼睛、鼻子、身材等指標來做判斷，但AI判定參數可能達上億個，AI要如何從上億參數當中，決定哪個比較重要，就是外界過去想要參透的AI決策黑盒子，進而判定AI的決策是否能夠信賴。

因此，科技部指出，可解釋性人工智慧（Explainable AI ，XAI）成為近年來各國AI研究領域的趨勢之一，包含美國國防高等研究計畫署（DARPA）於2018年宣布投入20億美元推動的AI計畫中，AI的可解釋性就是其中重要的一環。

科技部今天特別舉辦「打破AI黑盒子－可解釋性的人臉辨識模組」記者會，宣布這項科研重要突破，並邀請台灣大學人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心（台大AI中心）轄下徐宏民教授團隊，發表團隊在科技部的支持下，所開發出的可解釋性人工智慧模組xCos，這個模組除了具備高辨識率的人臉辨識能力，可以跨年紀、抗偽裝，還可有條理的解釋AI產出結果的原因。

徐宏民指出，可解釋性人工智慧模組xCos可以成功解釋為何兩張人臉會辨識為同一人或另一人的原因，提出AI黑盒子的決策依據、協助人臉辨識產品開發，同時xCos會自動留意人臉不自然的表面，而專注在真實以及具辨識能力的人臉位置，進而達到偽裝人臉辨識的效果；且經過測試，就算搭配不同的人臉辨識軟體，也能發揮同樣的功能。

陳良基表示，他對於研究成果「非常驚豔」，這是全世界在AI領域夢寐以求要解決的問題，不只是技術精進，而是掌握全世界未來發展重要趨勢；期待徐宏民教授團隊的成果發表，能夠讓全世界看到台灣在AI的重要性。

徐宏民也說，這套XAI模組xCos除了可供末端的使用者了解人臉辨識結果的原因，更可協助開發人員探究及檢視系統的運作機制，未來希望將相關理念拓展至其他深度學習相關應用中，同時正將XAI技術擴展到其他領域關鍵性的人工智慧決策系統，促進國內外AI技術與相關產業進展。