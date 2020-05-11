後疫情時代的經濟弱勢 金百利助弱勢兒、捐千箱衛生棉

疫情過後 挑戰才要開始…受到新冠肺炎疫情影響，經濟弱勢家庭面臨前所未有的衝擊，根據家扶基金會調查顯示，全台各地受到疫情影響而致家庭生活陷入急難困境的兒童少年人數約有1,400多人，為了不讓經濟弱勢家庭內的兒童及青少年面臨教育輔助資源斷炊困境，旗下擁有舒潔、靠得住與好奇等知名日用品品牌的金百利克拉克宣布捐助新台幣115萬予家扶基金會，攜手推動「弱勢兒少安學計畫」，協助弱勢兒童及青少年獲得教育輔助資源，讓學習不因疫情而中斷。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，各地家扶中心所扶助的弱勢家庭，主要生計維持者有26%為臨時工、22.3%為服務業，受到疫情影響，這些弱勢家庭主要生計者瞬間面臨失業或無薪假衝擊，讓原本就拮据的家庭經濟更是風雨飄搖。

林秀鳳進一步指出，在家庭收入頓減之下，最先受到衝擊的就是兒少教育輔助資源，此外因防疫衍生的數位學習需求，對這群弱勢家庭來說更是沉重負荷。因此，家扶基金會緊急推出「因應新冠肺炎弱勢兒少安學計畫」，結合愛心企業資源保障弱勢兒少受教權，補強疫情下的數位學習資源缺口。

金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳也表示，新冠肺炎疫情發生後，每個人的生活都受到相當大的影響，金百利克拉克台灣分公司很高興能參與家扶基金會的「弱勢兒少安學計畫」，透過安心助學金與弱勢數位學習補強方案等做法，在關鍵應急時刻一齊拉弱勢兒少一把，讓孩子們的培力學習不因疫情而中斷。