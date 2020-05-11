申請紓困卡關？會計師點出中小企業「四大申請難題」

新冠肺炎疫情衝擊中小企業，針對業績衰退五成企業，經濟部祭出紓困補貼政策，但根據統計核准率仍不高，尤其商業服務業核准率僅一成。對此，嘉威聯合會計師事務所所長張威珍點出中小企業申請政府紓困方案遇到的「四大難題」。

張威珍進一步指出，難題一是中小企業「不了解是否符合紓困補助申請資格」，例如：營業額的比較期資料要確認衰退達50%，否則不符合申請資格。難題二則是「不知道總共可領取的營運資金與經常性薪資補助有多少」，例如：只有經常性的勞工適用，不包含加班費等，且投保金額高於23,800元。如 3月全職員工清冊中有員工當月退保者，3月30日以前（含）退保的話，營運資金及薪資補貼皆不計入；然而於3月31日才離職、退保者：仍可算入營運資金補貼的員額，但不可計入薪資補貼的員額。

至於難題三，則是「不清楚申請文件的填答規則」，例如：只有本國投保勞保的勞工適用，外籍勞工需先刪除，否則需補件。至於難題四是「申請文件沒有準備齊全，導致需要補件」，例如：公司自行製表非外部機構取得文件，容易忘記蓋公司大小章，務必用印作為依據。

張威珍表示，中小企業是台灣重要的經濟支柱，就業人數也佔了全台近八成，如何協助中小企業度過疫情難關，對台灣後續發展非常關鍵。

對此，嘉威今（11）日也宣布，5、6月將全力協助中小企業紓困，特別推出北中共 10 場「中小企業紓困申請填答專班」，免費幫中小企業解決申請填表四大難題。