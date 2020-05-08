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中職／參與「開門打」首戰 陳時中：下次試試2000人

投資台灣三大方案達9,891億 距兆元大關僅一步之遙

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（8）日召開中小企業投資審查會議，再添五家中小企業擴大投資11億元，包括鼎熒精密、旻成齒輪、凱嘉機械、上暘光學及某軟體服務公司。累計「投資台灣三大方案」的投資額約9,891億元，距離「兆元關卡」僅剩一步之遙。

經濟部說明，「中小企業加速投資行動方案」目前已通過224家中小企業投資約950億元，帶來9,403個本國就業機會。總計投資台灣三大方案，共有473家企業，估創造81,757個本國就業機會，後續尚有56家企業排隊待審。

鼎熒精密看好未來相機模組市場需求，將在高雄南部科學園區路竹廠招聘245名本國員工，投入逾1億元，增設自動化智慧生產線，朝高規格後攝像鏡頭配件、車用攝像頭模組、及人臉辨識模組等高階應用發展。

旻成齒輪將斥資近2億元，擴建台中市大里廠區，升級智慧化產線與健全機聯網，提升台灣鍛造齒輪、切製齒輪與研磨齒輪的國際競爭力，期待未來能以自有品牌行銷國際，將創造國內15個以上工作機會。

凱嘉機械考量原有南崗工業區廠房滿載，預計投入逾6,000萬元擴充機器設備，為伺服電機專用泵及中心出水專用泵等新產品的專用產線，同時升級智慧化製程，將可創造國內三個高階研發就業機會。

上暘光學指出，近程計畫預計招募69名本國人才，投入逾5,000萬元在桃園建立新廠自設生產線，以高階鏡頭為主要製造目標；中程計畫導入智慧化自動組裝線，取代傳統組裝並提升效率、品質，長程計畫則於台灣擴大自地自建廠房，打造出台灣第一大高階鏡頭設計製造中心。

某不願具名的軟體服務公司致力於虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術的研發，著重於軟硬體的整合，產品將行銷至全球。為建構新世代5G個人裝置與平台，預計斥資近7億元在桃園規劃新辦公室，開發跨世代前衛產品，迎接5G時代來臨，預計可增聘43名本國高科技人才。

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