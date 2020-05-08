南部水情告急！工業節水5% 水利署：石化、晶圓生產無虞

梅雨季到來，南部水情告急，國內規模最大的曾文水庫蓄水率已不到一成，使台南及高雄水情亮起黃燈，且中央氣象局評估5月水情為「持平偏乾」，對此，經濟部今（8）日表示，水利署的旱災應變小組已升至經濟部層級，並實施第一階段限水，盡力維持石化產業、晶圓廠生產不受影響。

截至今日傍晚統計，全台最大的供水庫曾文水庫跌破雙位數，僅剩9.7%的蓄水量，仁義潭、南化及阿公店水庫的蓄水率，也分別跌到18.7%、15%及10%；因此，台南及高雄水情已在7日亮起黃燈，經濟部旱災應變小組也隨即實施第一階段限水。

水利署副署長王藝峰說明，第一階段限水有三大措施，一、夜間（晚上10時至清晨6時）全面減壓自來水供水，二、協調科學園區、工業區減量5%用水，三、禁止公家機關使用自來水澆灌、洗刷窗戶、外牆或噴水池等非必要生活用水。

王藝峰指出，據中央氣象局資訊，本周日（10日）起未來一周降雨機率偏高，可望帶來即時的甘霖，不過，目前仍未見到孟加拉灣、中南半島到台灣的「典型梅雨鋒面帶」，評估整體5月降雨為「持平偏乾」，因此經濟部將水利署旱災應變小組升級至經濟部層級，並每周召開水情會議，關注南部水情。

王藝峰說，為確保5月用水無虞，將透過全面夜間減壓供水，估能省下3%自來水，並與南部科學園區、工業區業者協調減量5%的節水措施。

然而，南科為晶圓廠重鎮，高雄又是石化產業工業區的大本營，產業憂心，節約用水恐使生產運作受阻，對此，王藝峰說明，過往在水情「黃燈」階段並無危急產業生產的疑慮，若枯旱預警發展至「橙燈」，才會對工業用水實施減量供水。

王藝峰表示，協調科學園區、工業區節約用水5%，是以整體園區的單位，園區管理局會依照用水性質、產業性質調配用水，例如園區減少澆花、外牆洗刷，或汽車機械廠減少洗車等，相對減輕生產用水量較高的晶圓廠負擔。

石化業方面，王藝峰分析，以中油而言，有自己的地下水井水源，有些工業區會從農業灌溉為水取得部份水源，也有部分工業區自有海水淡化設備；若真發生工業用水短缺，台水公司提供備用緊急水車，經濟部會盡力不讓工業生產受到影響。