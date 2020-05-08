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疫情大發威 傳產4月出口受重創
財政部統計處今（8）日公布進出口統計資料，4月份出口規模為252.4億美元，在新冠肺炎疫情影響下，雖年減幅僅1.3％，但相較3月份已縮減10.7%，傳產尤其受創嚴重，礦產品出口年減幅達到63.2%、紡織品出口年減37.4%，雙雙創下歷年最大跌幅。
統計處長蔡美娜表示，由於疫情延燒至歐美地區，各國實施封鎖管制措施影響經濟活動，傳產外銷普遍萎縮，主要出口貨品當中，尤其礦產品最為慘澹，需求減少與油價重挫重擊之下，部分廠商煉油設備啟動歲修，整體礦產品出口僅4.5億美元，較上年同月減少7.7億美元，年減63.2%，創下史上最大降幅。
蔡美娜表示，紡織品也同樣受影響，因海外消費市場受創致訂單緊縮，紡織品4月僅出口5.2億美元，，較上年同月減少3.1億美元，年減37.4%，同樣遭受歷年最大降幅。
蔡美娜表示，除礦產、紡織等二大類產品出口重挫，化學品、基本金屬及其製品，出口減幅也都在二成左右，整體來看，主要出口貨品中，僅電子零組件、資通與視聽產品，以及光學器材維持正成長，產業傾向是電子表現優於傳產。
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