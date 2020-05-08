綠能投資計畫募資 台電6月發行無擔保普通公司債
為推動綠能及開發電力，台電公司今（8）日經常務董事會通過，預定於6月中旬發行2020年度第二期無擔保普通公司債152億元。其中之五年期公司債32億元已取得櫃買中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。
台電表示，從2017年首次發行綠色債券至今，已累計發行綠色債券計194.5億元（不含本次），為國內綠色債券發行金額最大的公司，加計本次發行總量可望突破200億元。
台電說明，本次綠債所募資金將投入包含有鯉魚潭水庫景山水力發電、湖山水庫小水力發電、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、全台小水力發電第一及二期、澎湖低碳島風力發電、離岸風力發電第一及二期、小型再生能源發電第一期、風力發電第五期、太陽光電第二、四及五期、離岸風力發電加強電力網第一期、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫等綠色投資計畫。
台電指出，本次公司債發行條件如下。
一、五年期無擔保普通公司債：利率0.53%發行新台幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
二、七年期無擔保普通公司債：利率0.60%發行新台幣68億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
三、十年期無擔保普通公司債：利率0.65%發行新台幣36億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
四、15年期無擔保普通公司債：利率0.73%發行新台幣16億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
五、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。
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