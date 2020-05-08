綠能投資計畫募資 台電6月發行無擔保普通公司債

榮獲1989年坎城影展評審團大獎，1990年奧斯卡最佳外語片的義大利電影「新天堂樂園」，主題曲Cinema Paradiso的馬友友與Chris Botti版，除了曲目雋永，曲藝表達也讓人靈魂飽滿，思緒瞬間會跟著放映機旁的Toto回到過去那一段酸甜苦辣的美好回憶裡。細想，景氣預測與金融市場在過去20年的急遽變化，也是大大不同了。

2020-05-08 02:23