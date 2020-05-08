快訊

IDF戰機降落左主輪爆胎 台中機場跑道關1小時影響5航班

綠能投資計畫募資 台電6月發行無擔保普通公司債

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
為推動綠能及開發電力，台電公司經常務董事會通過，預定於6月中旬發行2020年度第二期無擔保普通公司債152億元。圖／台電提供
為推動綠能及開發電力，台電公司經常務董事會通過，預定於6月中旬發行2020年度第二期無擔保普通公司債152億元。圖／台電提供

為推動綠能及開發電力，台電公司今（8）日經常務董事會通過，預定於6月中旬發行2020年度第二期無擔保普通公司債152億元。其中之五年期公司債32億元已取得櫃買中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電表示，從2017年首次發行綠色債券至今，已累計發行綠色債券計194.5億元（不含本次），為國內綠色債券發行金額最大的公司，加計本次發行總量可望突破200億元。

台電說明，本次綠債所募資金將投入包含有鯉魚潭水庫景山水力發電、湖山水庫小水力發電、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、全台小水力發電第一及二期、澎湖低碳島風力發電、離岸風力發電第一及二期、小型再生能源發電第一期、風力發電第五期、太陽光電第二、四及五期、離岸風力發電加強電力網第一期、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫等綠色投資計畫。

台電指出，本次公司債發行條件如下。

一、五年期無擔保普通公司債：利率0.53%發行新台幣32億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

二、七年期無擔保普通公司債：利率0.60%發行新台幣68億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、十年期無擔保普通公司債：利率0.65%發行新台幣36億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

四、15年期無擔保普通公司債：利率0.73%發行新台幣16億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

五、本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

公司債 新台幣 風力發電

延伸閱讀

台電台中區處母親節愛的小禮「做公益、拚防疫」

WSBL／林玉書繳代表作 電信逆轉台電

時力立委批台電內控失靈 經濟部強調都有通報

母親節將至 台電雲林職福會8百份購愛心蛋捲贈弱勢長輩

相關新聞

行政院團隊來訪 國光新冠疫苗備案實現防疫承諾

國光生技（4142）今（8）日迎接行政院副院長陳其邁領軍科技防疫團隊來訪 。包括政委吳政忠、衛福部長陳時中、台大副校長張...

無薪假企業破千家 史上最多

勞動部今天公布最新無薪假人數，人數增幅趨緩，截至5月7日止，實施無薪假人數19000人，一周小增160人，但家數卻暴增125家，突破千家，達到1047家，家數創2009年1月有統計以來最高，顯示不少小企業已撐不住疫情衝擊。勞動部表示，地方政府回報不少實施無薪假的中大型企業取消，改走紓困薪資補貼，因此人數增幅下降。

無薪假趨緩換失業潮來了？無薪假周增160人、達1,047家

勞動部今天公布最新無薪假人數，人數增幅再趨緩，截至5月7日止，實施無薪假人數19,000人，一周小增160人，但家數卻暴...

無薪假趨緩？一周內暴增125家、人數僅增160人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。其中，家...

名家觀點／熔斷、衰退、引路

榮獲1989年坎城影展評審團大獎，1990年奧斯卡最佳外語片的義大利電影「新天堂樂園」，主題曲Cinema Paradiso的馬友友與Chris Botti版，除了曲目雋永，曲藝表達也讓人靈魂飽滿，思緒瞬間會跟著放映機旁的Toto回到過去那一段酸甜苦辣的美好回憶裡。細想，景氣預測與金融市場在過去20年的急遽變化，也是大大不同了。

華航連虧兩季 高鐵減50%

華航 、台灣高鐵昨（7）日公布首季財報，華航稅後淨損37.73億元，連兩季虧損，且虧損金額是近11年來最大，每股淨損0.7 元；台灣高鐵稅後純益11.3億元，年減50.6%，每股純益僅0.2元，為四年來低點。

餐飲、旅遊業 本月露曙光

新冠疫情改變各行各業的生態，其中，陸海空運輸、觀光餐飲成為第一線受衝擊的重災區，兩岸疫情漸緩，但國際上疫情似乎仍嚴重，因此，國內餐飲旅遊業乃至於運輸業，本月起看到曙光，但航空業要復甦恐怕還有得等。

晶華、王品Q1營運 大墜落

新冠肺炎疫情重創飯店、餐飲業者營運，本土飯店業龍頭晶華首季稅後純益年減逾五成、降至約1.47億元，是近14年來單季低點；連鎖餐飲指標業者王品集團首季轉虧1.49億元，是2015年下半年以來，首見單季虧損。

紀錄片出爐 口罩國家隊接著拚外銷？

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，由工具機暨零組件公會（ＴＭＢＡ）主辦的口罩國家隊紀錄片「創罩奇蹟」也在昨天首映。經濟部長沈榮津出席首映時表示，目前口罩平均日產量已經有一千七百五十萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，他相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。

財經觀點／零售業逆勢求生 2個關鍵

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，卻仍對零售業帶來巨大衝擊，百貨業與其他綜合商品零售業，如免稅店等更是分別年減超過兩成、三成，反觀零售業的網路銷售額卻年增百分之十九點一，電商、網購平台等，成為疫情當中罕見逆勢成長的商機。

非自願失業惡化 敲響警鐘

新冠肺炎疫情肆虐全球，對我勞動市場造成衝擊。勞動部最新統計，代表非自願離職的失業給付，今年3月初次認定核付件數逾9,000件，較去年同期成長24.1%；3月領取失業給付總人數逾3.7萬人，年增13.3%。勞動部官員表示，非自願失業人數有明顯上升之勢，敲響失業警訊。

穩青年就業 勞動部60億上膛

又到了畢業求職季，今年將有28萬大專應屆畢業生投入勞動市場，卻遭逢新冠肺炎疫情重創全球經濟，廠商徵才保守，工作機會急凍。為搶救今年應屆畢業生，勞動部備足60億，搶在畢業季來臨前推出「安穩青年就業方案」，只要雇主僱用年輕人，就提供薪資補助。

熱門新聞

計程車司機紓困 林佳龍：每人6萬補貼

美意曲解？紓困貸款10萬3年利息才1400元 網友：借來轉投資

桃園41年德昌皮革驚傳停產 6月底前大量解僱150人

林佳龍：計程車是防疫英雄 每名運將可領6萬補助

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

小黃運匠領6萬補助網友批太扯 政院人士：整合既有方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。