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比利時商楊德諾 在台中港開始海能風場水下基礎建置工作

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
楊德諾公司為海洋風電之水下基礎統包商，自2018年11月起即以台中港為工作基地，在台灣的首座示範風場建置計畫中扮演重要角色。圖／台中港務分公司提供
楊德諾公司為海洋風電之水下基礎統包商，自2018年11月起即以台中港為工作基地，在台灣的首座示範風場建置計畫中扮演重要角色。圖／台中港務分公司提供

台灣港務公司台中港務分公司今年3月9日與比利時商楊德諾有限公司Jan De Nul. n.v. Taiwan Branch 完成簽訂「台中港第43號碼頭、第42號碼頭後線、港產(1)土地及碼頭設施租賃經營契約」，承租#43碼頭及鄰近後線土地共約15公頃，作為水下基礎設備裝卸、組裝及儲存用地，並即將開始海能風場(Formosa 2)水下基礎之建置工作。

台灣首座離岸風電示範風場－海洋風場（Formosa 1），建置22架示範機組，總裝置容量達128MW，已於去（2019）年11月正式商轉，使台灣正式跨過離岸風電供電里程碑。楊德諾公司為海洋風電之水下基礎統包商，自2018年11月起即以台中港為工作基地，在台灣的首座示範風場建置計畫中扮演重要角色。

在海洋示範風場完成商轉後，我國離岸風電政策進入到潛力場址開發階段，各離岸風場開發商已陸續啟動建置作業，此次楊德諾公司也是海能風場水下基礎執行團隊，繼續為我國風場建置貢獻能量。

海能風場位於苗栗外海4至10公里處，預計安裝47座8MW風機，總裝置容量376MW，預計2021年併網後，每年為臺灣38萬戶家庭提供潔淨能源，也為2025年總發電量5.7GW之綠能目標，又向前邁進一步。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，楊德諾公司海能風場案將以套筒桁架(Jacket)作為基礎形式，與已完成商轉的海洋風場相較，套筒桁架的基礎形式較海洋風場使用的單樁(Monopile)形式更為複雜、體積更龐大、建置難度更高，故楊德諾公司於台中港承租專用碼頭及更大面積土地，以利海能風場更大電量的風場開發作業。

楊德諾公司在我國的離岸風電水下基礎建置工作，也將歐洲水下及海事工程經驗轉移至本國籍員工及供應商，為未來離岸風電維運期及國產化後產品與技術輸出，帶來無形的貢獻。

離岸風電 碼頭

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