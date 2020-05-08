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行政院團隊來訪 國光新冠疫苗備案實現防疫承諾
國光生技（4142）今（8）日迎接行政院副院長陳其邁領軍科技防疫團隊來訪。包括政委吳政忠、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳等人，由國光生技董事長詹啟賢說明新冠疫苗進度，雙方深入討論未來新冠疫苗相關法規及生產規劃 ，基於防疫需求，期待台灣新冠疫苗能即早上市供國人施打。
詹啟賢指出，國光生技為政府防疫夥伴，過往在H1N1疫情爆發時也曾緊急供應上千萬劑疫苗保護國人。在這次新冠疫情中，國光自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，但國光深知疫苗從開發到生產具有風險，一定要有備案，因此啟動國際合作，基於台美防疫合作友好，已和美國NIH簽約，由NIH提供生物原料，做為開發新冠候選疫苗標的，更進一步確保新冠疫苗開發的成功率。
另外， 國光與國衛院已簽約合作開發新冠疫苗，積極參與國衛院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，希望加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾，於明年提供防疫所需疫苗。
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