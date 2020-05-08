新北紓困補助金申請案2天累積9301件 今下午送衛服部

行政院宣布擴大急難紓困申請簡化，新北市統計6、7日收件數量，29區民眾申請案總計有9301件、55箱，今天下午由專人送至衛服部，新北市長侯友宜表示，希望趕緊解決民眾急難紓困需求。

侯友宜今天下午前往社會局了解整理狀況，也送康乃馨預祝母親節，侯友宜說，今天舉辦新店區里長座談會，公所的人告知他，所有人同仁將手邊業務停下，全部都在忙紓困補助金的事情，侯友宜也提醒，社會局應在每箱資料中附上名冊，方便中央查驗。

社會局表示，申請首日有許多民眾前往公所排隊詢問，是因為備齊資料要件較多，新北率先喊出「從寬、從簡、從速」，民眾若要來申請紓困補助，須備資格認定表、切結書、存摺內頁影本、身分證或戶口名簿，若有其他舉證、如工作證明或是拍照佐證，當天資料備齊整理完後，隔天就會立即送件。

社會局表示，同仁平均下班時間都延後到晚上10點，各公所除了確認申請資料，也要協助存檔掃描、整合資料，據了解，公所人員都忙到凌晨2、3點才回家休息。

新北市副秘書長朱惕之表示，從6日開始受理民眾申請案件以來，儘管區公所分為說明、幫忙填寫、收件和輸入等組別作業，許多區大排長龍，民眾因久候而抱怨，各區公所基層同仁飽受壓力。令人慶幸的是，這諸多問題，行政院蘇院長終於都看到了，7日下午記者會做出新的政策指示。