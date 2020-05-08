海龍離岸風電及環球測繪 攜手寫本土化新章

台灣此刻正緊鑼密鼓開發離岸風電，加拿大能源巨擘Northland Power Inc.、新加坡玉山能源 (Yushan Energy)及日本三井物產(Mitsui &Co.)合資成立的海龍離岸風電計畫正式委託環球測繪，針對風機預定設置位址進行細部地質鑽探，預計6月中旬至10月間完成50至60個孔位的鑽探任務，這將是台灣今年規模最大之離岸風場地質鑽探工作，並於今（8）日舉行簽署儀式。

總部設於新北市板橋區的環球測繪股份有限公司，雖是一家小公司卻包辦台灣離岸風電開發高達九成的海洋物理探測及海床地質探勘工作。環球測繪成立於2011年，是由董事長黃新志一手創辦的環島工程與合作多年專精地球物理調查的英國EGS公司及台灣地球物理調查公司銓日儀合資成立。

2016年台灣開始積極發展離岸風電產業，海龍團隊即找上環島工程操刀環評階段的地質探勘工作，其專業能力及敬業精神深受海龍好評，奠下雙方長久合作的契機。

雙方隔年亦就地球物理探測及地質探勘多次合作，取得重要海床資料及地質參數。鑒於離岸風場地質探勘工作的需求日益複雜，環球測繪於2016年底大手筆投資逾8億元新台幣購置並改裝「大地能源號」及「奧黛麗絲號」2艘海床地質調查船；台灣首度擁有本國籍地質探勘船，為離岸風電產業供應鏈之國產化寫下新的篇章。

海龍可謂台灣離岸風電產業的「定錨專案」，黃新志表示，「沒有海龍就沒有今日的環球繪測，正是因為與海龍團隊合作，才下定決心砸重金投資探勘船。」

今年海龍與環球測繪再次攜手，海龍離岸風電計畫EPCI總監Felipe Montero指出：「海龍非常高興再次與環球繪測合作，雙方長久以來良好的合作關係，彰顯出海龍致力於培植本土供應鏈發展的承諾，海龍將繼續深耕本土供應鏈，同時探索更多支持國產化政策的機會。」

黃新志則說，當國際風電開發商願意深入本土找尋合作夥伴，再加上一間願意不斷精進成長的在地專業廠商，自然能發揮「一加一大於二」的效果。海龍與環測這些年的合作與相互扶持成長的經歷，正是台灣發展綠能及本土相關產業升級時所需要的重要啟示。