無薪假趨緩換失業潮來了？無薪假周增160人、達1,047家

勞動部今天公布最新無薪假人數，人數增幅再趨緩，截至5月7日止，實施無薪假人數19,000人，一周小增160人，但家數卻暴增125家，突破千家，達到1,047家，顯示不少小企業已撐不住疫情衝擊。勞動部表示，地方回報，此次不少實施無薪假的中大型企業取消，改走紓困薪資補貼，因此人數增幅下降。

勞動部每周統計公布無薪假數據，上次5月1日實施家數計922家，實施人數計18,840人。本次新增125家，人數新增160人。雖然人數明顯趨緩，是4月以來最低，但實施家數卻大增125家，達1,047家。

值得注意的是，本次無薪假以製造業增加最多，家數增加40家，人數增加746人，實施人數達到7,247人，其中又以金屬機電工業3,595人最多，恐與產業及零組件斷鏈有關；排名第二的住宿餐飲業3,950人，人數及家數持續減少；批發零售業3,677人，小增32人，家數卻增加49家。

勞動部分析，無薪假家數增加來自小型企業，因此家數增加多，但人數未大增。從地方政府回報資訊顯示，由於經濟部及交通部都針對營業衰退五成以上重災戶推出薪資補貼，但必須未實施減班休息，不少中大型企業因而取消無薪假，改走經濟部及交通局的紓困方案。例如住宿業，疫情至今住宿人數暴減，多數應該都達到營業衰退五成，因此本次無薪假家數明顯減少。

近兩次無薪假人數增幅雖明顯下降，但3月失業率3.72%，較2月微升，4月資遣人數也達到1.5萬人，是否意味疫情衝擊從2月到現在，不少企業連無薪假都撐不住，導致失業潮湧現，值得後續密切觀察。

至於六都無薪假人數，仍以台北市6,193人最多，其次是新北市3,080人，桃園市2,379人、台南市1,283人、高雄市1,019人、台中585人。