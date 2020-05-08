快訊

羅志祥傳今晚21:45分 自上海返台過母親節

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無薪假趨緩？一周內暴增125家、人數僅增160人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（8）日發布最新減班休息統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。 圖／聯合報系資料照片
勞動部今（8）日發布最新減班休息統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。 圖／聯合報系資料照片

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。其中，家數破歷史最高紀錄，一周內暴增125家，但無薪假人數僅增160人，為新冠肺炎疫情發生以來，人數增加最少，顯示實施無薪假多為微小型企業

無薪假人數來到1萬9,000人，創十年多來新高，但增勢有明顯趨緩，已連續2周僅增加數百人，是否無薪假有減緩之勢，則要密切觀察。

各業中，製造業現有210家、7,247人實施無薪假，人數持續攀升，顯示疫情衝擊已由服務業擴大到製造業；其中，金屬機電工業有88家、3,595人最多；民生工業則有59家、2,071人次之。

服務業中，住宿餐飲業有158家、3,950人實無薪假；批發零售業則有294家、3,677人；包括旅行社在內的支援服務業則有110家、1,392人；藝術、娛樂及休閒服務業有24家、144人。另，不動產業也有5家、81人實施無薪假。

官員表示，很多大型企業現尋求經濟部和交通部紓困協商，經濟部紓困條件要求企業不得實施無薪假，交通部擬跟進，若如此，對勞工較有利。企業紓困條件是營業業績衰退達五成，但不能實施無薪假，企業可獲得四成薪資補貼，以員工薪資2.4萬元，若紓困薪資補貼四成，補助9,000元，雇主只要再付15,000元左右，但無薪假企業反而還要付勞工23,800元，顯然企業走紓困會較有利。

無薪假 薪資

延伸閱讀

疫情下的美國夢...窮人失業被裁 富人股利加碼

經部救援756家 金屬機電最多

房東主動減少租金5千、為期半年 理由「因為附近都降租」

影／妖怪村員工控遭減薪、降職 今勞資協調無共識

相關新聞

無薪假趨緩？一周內暴增125家、人數僅增160人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。其中，家...

名家觀點／熔斷、衰退、引路

榮獲1989年坎城影展評審團大獎，1990年奧斯卡最佳外語片的義大利電影「新天堂樂園」，主題曲Cinema Paradiso的馬友友與Chris Botti版，除了曲目雋永，曲藝表達也讓人靈魂飽滿，思緒瞬間會跟著放映機旁的Toto回到過去那一段酸甜苦辣的美好回憶裡。細想，景氣預測與金融市場在過去20年的急遽變化，也是大大不同了。

華航連虧兩季 高鐵減50%

華航 、台灣高鐵昨（7）日公布首季財報，華航稅後淨損37.73億元，連兩季虧損，且虧損金額是近11年來最大，每股淨損0.7 元；台灣高鐵稅後純益11.3億元，年減50.6%，每股純益僅0.2元，為四年來低點。

餐飲、旅遊業 本月露曙光

新冠疫情改變各行各業的生態，其中，陸海空運輸、觀光餐飲成為第一線受衝擊的重災區，兩岸疫情漸緩，但國際上疫情似乎仍嚴重，因此，國內餐飲旅遊業乃至於運輸業，本月起看到曙光，但航空業要復甦恐怕還有得等。

晶華、王品Q1營運 大墜落

新冠肺炎疫情重創飯店、餐飲業者營運，本土飯店業龍頭晶華首季稅後純益年減逾五成、降至約1.47億元，是近14年來單季低點；連鎖餐飲指標業者王品集團首季轉虧1.49億元，是2015年下半年以來，首見單季虧損。

紀錄片出爐 口罩國家隊接著拚外銷？

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，由工具機暨零組件公會（ＴＭＢＡ）主辦的口罩國家隊紀錄片「創罩奇蹟」也在昨天首映。經濟部長沈榮津出席首映時表示，目前口罩平均日產量已經有一千七百五十萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，他相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。

財經觀點／零售業逆勢求生 2個關鍵

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，卻仍對零售業帶來巨大衝擊，百貨業與其他綜合商品零售業，如免稅店等更是分別年減超過兩成、三成，反觀零售業的網路銷售額卻年增百分之十九點一，電商、網購平台等，成為疫情當中罕見逆勢成長的商機。

非自願失業惡化 敲響警鐘

新冠肺炎疫情肆虐全球，對我勞動市場造成衝擊。勞動部最新統計，代表非自願離職的失業給付，今年3月初次認定核付件數逾9,000件，較去年同期成長24.1%；3月領取失業給付總人數逾3.7萬人，年增13.3%。勞動部官員表示，非自願失業人數有明顯上升之勢，敲響失業警訊。

穩青年就業 勞動部60億上膛

又到了畢業求職季，今年將有28萬大專應屆畢業生投入勞動市場，卻遭逢新冠肺炎疫情重創全球經濟，廠商徵才保守，工作機會急凍。為搶救今年應屆畢業生，勞動部備足60億，搶在畢業季來臨前推出「安穩青年就業方案」，只要雇主僱用年輕人，就提供薪資補助。

口罩何時開放出口 沈榮津：由指揮中心整體考量

經濟部長沈榮津表示，目前台灣口罩日產能約1750萬片，何時開放出口由指揮中心整體考量。他指出，口罩開放出口時機的拿捏衡量...

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

過去十年，ECFA帶來的爭議從未平息。簽訂之初，因為持反對意見飽受批評的林向愷認為ECFA將使台灣經濟邊陲化，勢必造成產業出走。再加上後來極具爭議性，沒有簽定的服貿協議，資金、技術與人力都會陸續外流，在經貿上與中國越密切，對台灣的不利影響可能越大。

工商團體籲鬆綁兩岸人流 不用隔離14天

台灣已經連續24天沒有本土感染案例，工商團體呼籲政府鬆綁兩岸人民來往。商總理事長賴正鎰表示，疫情趨緩，政府可防疫加上振興，兩岸經貿占重要地位，希望可考慮，只要取得大陸檢疫證明，回台不用隔離14天。工總祕書長蔡練生表示，去一趟大陸回來要隔離14天，影響人流往來，盼政府若評估沒問題，盡速鬆綁。

熱門新聞

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

富邦人壽奪大南港案 豪砸282.87億元得標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。