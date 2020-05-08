無薪假趨緩？一周內暴增125家、人數僅增160人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,047家，人數1萬9,000人。其中，家數破歷史最高紀錄，一周內暴增125家，但無薪假人數僅增160人，為新冠肺炎疫情發生以來，人數增加最少，顯示實施無薪假多為微小型企業

無薪假人數來到1萬9,000人，創十年多來新高，但增勢有明顯趨緩，已連續2周僅增加數百人，是否無薪假有減緩之勢，則要密切觀察。

各業中，製造業現有210家、7,247人實施無薪假，人數持續攀升，顯示疫情衝擊已由服務業擴大到製造業；其中，金屬機電工業有88家、3,595人最多；民生工業則有59家、2,071人次之。

服務業中，住宿餐飲業有158家、3,950人實無薪假；批發零售業則有294家、3,677人；包括旅行社在內的支援服務業則有110家、1,392人；藝術、娛樂及休閒服務業有24家、144人。另，不動產業也有5家、81人實施無薪假。

官員表示，很多大型企業現尋求經濟部和交通部紓困協商，經濟部紓困條件要求企業不得實施無薪假，交通部擬跟進，若如此，對勞工較有利。企業紓困條件是營業業績衰退達五成，但不能實施無薪假，企業可獲得四成薪資補貼，以員工薪資2.4萬元，若紓困薪資補貼四成，補助9,000元，雇主只要再付15,000元左右，但無薪假企業反而還要付勞工23,800元，顯然企業走紓困會較有利。