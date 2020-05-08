兆豐紐約分行法遵升級 洗錢防制達高標

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行法遵升級，樹立新里程碑，在兆豐銀行紐約分行於今年初獨立監督人（IM）退場後，4月甫完成由第三方獨立驗證機構專案覆查確認紐行交易監控與制裁名單掃描模型，符合紐約主管機關的相關規範，出具相關合規聲明書，顯示紐行法遵嚴謹度已達到符合國際先進國家尤其美國的洗錢防制高標準。

另外，兆豐銀香港分行五年前因財富管理業務基金銷售缺失，則是為香港證監會處分，因兆豐銀香港分行已經改善，並委請第三方獨立機構辦理有效性驗證，且此案為多年前舊案，因此在配合證監會調查後，遭處以港幣700萬元罰鍰。兆豐銀香港分行遭查處認定有缺失，是在2014年8月至2015年7月基金銷售業務有瑕疵，兆豐銀香港分行已改善並採取強化措施，且委請第三方獨立機構辦理有效性驗證。

兆豐銀行 香港 證監會

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