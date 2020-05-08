兆豐紐約分行法遵升級 洗錢防制達高標

過去十年，ECFA帶來的爭議從未平息。簽訂之初，因為持反對意見飽受批評的林向愷認為ECFA將使台灣經濟邊陲化，勢必造成產業出走。再加上後來極具爭議性，沒有簽定的服貿協議，資金、技術與人力都會陸續外流，在經貿上與中國越密切，對台灣的不利影響可能越大。

2020-05-07 15:45