聽新聞
test
0:00 / 0:00

紀錄片出爐 口罩國家隊接著拚外銷？

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
口罩何時可外銷？經濟部長沈榮津說，相信指揮中心會衡量時機。圖／聯合報系資料照片
口罩何時可外銷？經濟部長沈榮津說，相信指揮中心會衡量時機。圖／聯合報系資料照片

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，由工具機暨零組件公會（ＴＭＢＡ）主辦的口罩國家隊紀錄片「創罩奇蹟」也在昨天首映。經濟部沈榮津出席首映時表示，目前口罩平均日產量已經有一千七百五十萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，他相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。

口罩國家隊紀錄片出爐，沈榮津回憶過去六十天口罩國家隊成功救疫，「真的是在相當大壓力、國人期盼下做的決定」，當時包括工具機暨零組件公會理事長許文憲、瀧澤總經理戴雲錦可說是「患難見真情」，得知需要口罩機，立即北上來談，工具機業者並組成精英部隊，對於業者大力幫忙實在「揪感心」。

工具機暨零組件公會理事長許文憲說，同業平常都很競爭，此時一起為國家貢獻心力，感謝經濟部給業界「大團結」的機會，其中加班費、交通費由各公司自費，中南部工程師支援，住宿則由公會全額負責，共集合廿九家公司、超過兩百人支援。

片中以「三軍總司令」、「參謀總長」、「戰地指揮官」等軍職來形容口罩國家隊的要角，還原「口罩國家隊」從一開始大家都說「不可能」，到後來每位成員都與有榮焉的過程。

不過，「口罩國家隊」產能翻了數倍，要怎麼走到國際？沈榮津受訪時指出，相信指揮中心會衡量「口罩出口管制」開放時機。他說，開放決策點要拿得準，拿捏好就可為口罩產業帶來一波新契機，假如在疫情結束才來開放「沒有意義」，相信指揮中心會做考量；至於他心中的恰當時機為何，沈說「不方便談」，要尊重指揮中心。

口罩 疫情 工具機 沈榮津 經濟部 紀錄片 加班費 肺炎 工程師

延伸閱讀

口罩何時可外銷？經長沈榮津：疫情後才開放就沒意義

轉單效應漸發威 許文憲：今年工具機產值拚持平

「創罩奇機」紀錄片首映 沈榮津感佩廠商患難見真情

經長示警 製造業下半年有壓

相關新聞

名家觀點／熔斷、衰退、引路

榮獲1989年坎城影展評審團大獎，1990年奧斯卡最佳外語片的義大利電影「新天堂樂園」，主題曲Cinema Paradiso的馬友友與Chris Botti版，除了曲目雋永，曲藝表達也讓人靈魂飽滿，思緒瞬間會跟著放映機旁的Toto回到過去那一段酸甜苦辣的美好回憶裡。細想，景氣預測與金融市場在過去20年的急遽變化，也是大大不同了。

華航連虧兩季 高鐵減50%

華航 、台灣高鐵昨（7）日公布首季財報，華航稅後淨損37.73億元，連兩季虧損，且虧損金額是近11年來最大，每股淨損0.7 元；台灣高鐵稅後純益11.3億元，年減50.6%，每股純益僅0.2元，為四年來低點。

餐飲、旅遊業 本月露曙光

新冠疫情改變各行各業的生態，其中，陸海空運輸、觀光餐飲成為第一線受衝擊的重災區，兩岸疫情漸緩，但國際上疫情似乎仍嚴重，因此，國內餐飲旅遊業乃至於運輸業，本月起看到曙光，但航空業要復甦恐怕還有得等。

晶華、王品Q1營運 大墜落

新冠肺炎疫情重創飯店、餐飲業者營運，本土飯店業龍頭晶華首季稅後純益年減逾五成、降至約1.47億元，是近14年來單季低點；連鎖餐飲指標業者王品集團首季轉虧1.49億元，是2015年下半年以來，首見單季虧損。

紀錄片出爐 口罩國家隊接著拚外銷？

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，由工具機暨零組件公會（ＴＭＢＡ）主辦的口罩國家隊紀錄片「創罩奇蹟」也在昨天首映。經濟部長沈榮津出席首映時表示，目前口罩平均日產量已經有一千七百五十萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，他相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。

財經觀點／零售業逆勢求生 2個關鍵

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，卻仍對零售業帶來巨大衝擊，百貨業與其他綜合商品零售業，如免稅店等更是分別年減超過兩成、三成，反觀零售業的網路銷售額卻年增百分之十九點一，電商、網購平台等，成為疫情當中罕見逆勢成長的商機。

非自願失業惡化 敲響警鐘

新冠肺炎疫情肆虐全球，對我勞動市場造成衝擊。勞動部最新統計，代表非自願離職的失業給付，今年3月初次認定核付件數逾9,000件，較去年同期成長24.1%；3月領取失業給付總人數逾3.7萬人，年增13.3%。勞動部官員表示，非自願失業人數有明顯上升之勢，敲響失業警訊。

穩青年就業 勞動部60億上膛

又到了畢業求職季，今年將有28萬大專應屆畢業生投入勞動市場，卻遭逢新冠肺炎疫情重創全球經濟，廠商徵才保守，工作機會急凍。為搶救今年應屆畢業生，勞動部備足60億，搶在畢業季來臨前推出「安穩青年就業方案」，只要雇主僱用年輕人，就提供薪資補助。

口罩何時開放出口 沈榮津：由指揮中心整體考量

經濟部長沈榮津表示，目前台灣口罩日產能約1750萬片，何時開放出口由指揮中心整體考量。他指出，口罩開放出口時機的拿捏衡量...

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

過去十年，ECFA帶來的爭議從未平息。簽訂之初，因為持反對意見飽受批評的林向愷認為ECFA將使台灣經濟邊陲化，勢必造成產業出走。再加上後來極具爭議性，沒有簽定的服貿協議，資金、技術與人力都會陸續外流，在經貿上與中國越密切，對台灣的不利影響可能越大。

工商團體籲鬆綁兩岸人流 不用隔離14天

台灣已經連續24天沒有本土感染案例，工商團體呼籲政府鬆綁兩岸人民來往。商總理事長賴正鎰表示，疫情趨緩，政府可防疫加上振興，兩岸經貿占重要地位，希望可考慮，只要取得大陸檢疫證明，回台不用隔離14天。工總祕書長蔡練生表示，去一趟大陸回來要隔離14天，影響人流往來，盼政府若評估沒問題，盡速鬆綁。

居家避疫帶動科技新商機 法人看好這個產業後勢可期

新冠肺炎疫情蔓延改變人們的生活習慣，包括工作、娛樂、購物等方式都已經發生劇烈的轉變，富邦證券表示，在目前居家辦公、居家娛...

熱門新聞

想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

桃園41年德昌皮革驚傳關廠 6月底前大量解僱150人

萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

影／中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。