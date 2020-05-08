紀錄片出爐 口罩國家隊接著拚外銷？

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，由工具機暨零組件公會（ＴＭＢＡ）主辦的口罩國家隊紀錄片「創罩奇蹟」也在昨天首映。經濟部長沈榮津出席首映時表示，目前口罩平均日產量已經有一千七百五十萬片，關於口罩何時解除出口管制、可以外銷，他相信指揮中心會衡量時機，不過也同時強調「等疫情結束再來開放就沒有意義」。

口罩國家隊紀錄片出爐，沈榮津回憶過去六十天口罩國家隊成功救疫，「真的是在相當大壓力、國人期盼下做的決定」，當時包括工具機暨零組件公會理事長許文憲、瀧澤總經理戴雲錦可說是「患難見真情」，得知需要口罩機，立即北上來談，工具機業者並組成精英部隊，對於業者大力幫忙實在「揪感心」。

工具機暨零組件公會理事長許文憲說，同業平常都很競爭，此時一起為國家貢獻心力，感謝經濟部給業界「大團結」的機會，其中加班費、交通費由各公司自費，中南部工程師支援，住宿則由公會全額負責，共集合廿九家公司、超過兩百人支援。

片中以「三軍總司令」、「參謀總長」、「戰地指揮官」等軍職來形容口罩國家隊的要角，還原「口罩國家隊」從一開始大家都說「不可能」，到後來每位成員都與有榮焉的過程。

不過，「口罩國家隊」產能翻了數倍，要怎麼走到國際？沈榮津受訪時指出，相信指揮中心會衡量「口罩出口管制」開放時機。他說，開放決策點要拿得準，拿捏好就可為口罩產業帶來一波新契機，假如在疫情結束才來開放「沒有意義」，相信指揮中心會做考量；至於他心中的恰當時機為何，沈說「不方便談」，要尊重指揮中心。