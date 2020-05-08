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財經觀點／零售業逆勢求生 2個關鍵

聯合報 / 工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生
工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生。圖／工研院提供
工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生。圖／工研院提供

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，卻仍對零售業帶來巨大衝擊，百貨業與其他綜合商品零售業，如免稅店等更是分別年減超過兩成、三成，反觀零售業的網路銷售額卻年增百分之十九點一，電商網購平台等，成為疫情當中罕見逆勢成長的商機。

傳統的零售業者若要在此波疫情下求生，必需思考以下兩點：發展以消費者為主的網路銷售服務、實體店面無人化，才有機會從疫情中逆勢突圍、搶占新零售商機。

第一，發展以消費者為主的網路銷售服務。從消費者需求出發，適時提供需要、想要的服務。過去的電商大多根據購物紀錄推薦類似產品，卻沒顧及到消費者已買過、不再需要。工研院擘畫二○三○技術策略與藍圖，投入「智慧生活」應用領域研發，融合十幾種演算法開發出「關鍵消費意圖預測技術」，透過大數據分析，進而在消費者瀏覽網頁之際，推薦需要、想要的商品。

第二，實體店面無人化。非要完全取代人力，而是讓繁瑣的例行工作簡化，讓人力投入在更有價值的事物。即便零售業者轉戰網路是未來的大勢所趨，但民眾仍有前往超商、賣場等販賣必需品店面的需求，因此如何平衡社交距離與民眾購物的需求，是疫情之下零售業轉型的重要議題。

例如工研院研發出微型無人超商「易取智慧貨架」，讓民眾能免排隊、拿了就走。最大特色是貨架上裝設有攝影機、重量感測器、紅外線等多重感測技術，以人工智慧深度學習技術，根據感測數據來訓練電腦辨識商品取放，同步更新手機購物車資訊；若將商品放回貨架，商品即從購物車刪除。最後關上貨架櫃門，手機購物車即自動完成結帳。

大數據分析與人工智慧將會是零售業數位轉型的關鍵，除了能解決疫情當前零售業者面臨的衝擊之外，更可望形成新零售生態系。

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