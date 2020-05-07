接單策略持續優化 聖暉首季EPS 4.01元
聖暉（5536）今（7）日董事會後公布2020年第1季營運成果，稅後純益2.17億元，季減16.4%，年減7%；每股稅後純益4.01元。展望本季，聖暉因疫情情況維持審慎觀察看法。
聖暉今年首季合併營收30.8億元，季減4.9%，年增11.7%，首季工程施作進度良好，隨著公司接單策略持續優化，帶動聖暉第1季合併營收交出年成長佳績，獲利減少則是因產品別調整的影響。
聖暉表示，上季中國地區雖受新冠肺炎疫情影響復工延後，惟憑藉聖暉發揮台灣、中國及東南亞彈性接單能力，以及良好工程施作能力、兼顧優良工程品質等優勢，以今年首季中國、台灣、其他（含東南亞）等地區營收比重分別為48％、44%、8％，與去年同期的46％、51％與3％相較，顯示全球產業趨勢仍持續朝東南亞生產基地轉移，有助於拓展海外業務。
聖暉第1季無塵室機電系統整合工程業績較去年同期成長47％、占整體營收比重亦較去年同期攀升至58％。
展望本季，聖暉因疫情情況維持審慎觀察看法。由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。
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