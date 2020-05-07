上線僅五個交易日 勞工紓困貸款破百億元

為因應新冠肺炎造成的衝擊，政府祭出多項紓困貸款政策，其中，勞工紓困貸款10萬元，因首年利息由勞動部補貼，免任何手續費，吸引大批民眾搶進申貸；根據中小企業信保基金最新統計，今（7）日下午5點半為止，核保件數達12.49萬件，核保金額突破百億元、達124.84億元。

根據中小信保基金統計，前三大承作銀行依序為第一銀行、國泰世華銀與合作金庫，核保金額分別為23.63億元、18.05億元和16.49億元。

勞動部此次推出的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，以弱勢排富及不重複發給為原則，投保職業工會的投保薪資在2.4萬元以下、2018年收入未達課稅標準，且未請領交通部、文化部或其他機關所定性質相同的補助、補貼或津貼者，即符合請領資格。

勞工紓困貸款方案由34家金融機構承貸，釋出50萬個申貸名額，年滿20歲、本國籍勞工可向承貸金融機構申請，每人最高10萬元，貸款期限3年，利率1.845％，第一年利息由勞動部補貼，免任何手續費。貸款前6個月為寬限期，勞工不用繳本金，第7個月到第12個月攤還本金，月繳約3,260元；第13個月起按月攤還本金和利息，月繳約3,413元。