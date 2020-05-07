經濟部紓困再放寬 營收下滑5成「不限同期」

經濟部今（7）日宣布製造業及技術服務業紓困門檻「再放寬」，原訂須符合今年1至6月營收，與2018年、2019年任一同期相比下滑50%之條件，改為「不限同期」。工業局表示，評估原先已經有七成以上工具機業者適用，此舉放寬後，應能全面照顧到受困企業。

工業局指出，截至6日，製造業及技術服務業紓困進度已收件1,224件，核准756件，核准金額達18.56億元，且4月薪資及一次性營運資金補貼共7.34億元已經發出入帳，受惠員工數近3.4萬人。其他差額為5月、6月薪資補貼，採按月撥款。

經濟部長沈榮津日前表示，考量美中貿易戰已在去年對特定產業造成衝擊，經濟部將與產業協調，研擬放寬機械、工具機等產業放寬艱困企業的紓困門檻，降低營收50%的標準。

不過，工業局副局長楊志清今日召開記者會宣布，營收衰退50%的原則暫定不放寬，改為「再放寬」認定營收下滑的比較基期，只要今年1至6月任一個月營收，與2018年、2019年二年內的任意一個月相比，營收減少50%者，即可被認定為「艱困企業」。

也就是說，企業可從今年上半年任意一個月與過去兩年中任意一個月相比，就算拿淡季與旺季高峰月份相比，營收下滑50%就能被認定為紓困對象，讓需要接受紓困補助的產業能「看得到、吃得到」。

楊志清指出，維持衰退五成的標準就能實際照顧到受到衝擊之企業，根據統計，依照舊制，工具機業者原先已有73%適用紓困方案，金屬模具業也有57%適用，在放寬比較基礎後，應可全面照顧到受影響業者。

經濟部提供艱困企業薪資補貼及一次性營運資金補貼，已編列197.1億元，至少能補助30萬名企業員工，提供經常性薪資補貼四成、每人每月上限2萬元，補貼4至6月共三個月，減輕企業發薪成本，也提供一次性營運資金補貼，依照員工人數發放，每人1萬元，減輕營運成本，可同時申請。

工業局補充，維持50%營收下滑門檻，但放寬比較基期，是與產業討論後達到的共識，維持各產業統一標準也能避免讓特定產業「被貼標籤」，若放寬至下滑30%適用則可能涉及預算問題，不過，若後續197億元預算不足，也會再與政院爭取。