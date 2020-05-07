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經濟部再准三企業投資43億 武漢機械受惠轉單加碼投資

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（7）日再通過三家企業擴大投資台灣約43億元，分別為台商回台的熒茂光學，及二家根留台灣企業義美食品、武漢機械。經濟部說明，武漢機械為台灣公司，因創辦人名字有「武」字而命名，不但沒有受到武漢疫情影響，反而接獲轉單受惠，加碼投資根留台灣。

經濟部指出，目前累計「投資台灣三大方案」已吸引468家企業投資達9,883億元，預估創造8.1萬個本國就業機會。其中有184家台商回流，投資額約7,521億元，帶來6.1萬個就業機會；65家根留企業投資約1,420億元，創逾1萬個就業機會。後續尚有57家企業排隊待審。

近期台商回台投資件數銳減，不如外界預期的大舉返台潮，也不像美中貿易戰時踴躍，經濟部說，疫情衝擊之下，通常對國際貿易的反應較為即時且直接，如企業能即刻接獲轉單，加班生產；不過，投資方面會遞延半年顯現，因企業需要一定的時間研擬投資計畫，才會投遞申請。

本次通過台商回台投資的熒茂光學，受美中貿易戰加徵關稅，導致終端客戶訂單減少、影響營收，決定投資逾1億元將生產重心移回台灣，在高雄路科現有廠房導入光學貼合及機器手臂等智慧自動化設備，可新增至少50個工作機會。

此外，義美食品看好台灣生醫生技產業可望創造下一個經濟盛世，斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，整廠輸入台灣首座超大型「冷凍．真空乾燥系統」，將新增220個本國就業機會。

值得注意的是，翻天覆地的疫情雖然重創全球經濟，但仍有企業不但未受影響，反而迎來轉單。其中，名為「武漢機械」但實為台灣公司的動力單元與插裝閥製造商，就受惠美中貿易戰及新冠肺炎疫情的雙重轉單效益，產能供不應求。

為了消化爆量的訂單，武漢機械決定加碼根留台灣，投資超過9億元在中科二林園區新建廠房及智慧化產線、擴增花壇廠產線，增聘64名相關研發人力，預計可增加三至五倍產能。

疫情 經濟部

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