何時進入振興階段？蘇貞昌：要轉守為攻、步步為營

對於台灣何時從防疫、紓困，進入振興階段，並開放更多公共活動？行政院長蘇貞昌今（7）日指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中真的很小心、做得很好，他也已經拜託陳時中，現在要轉守為攻，要大膽一點，但陳時中還是要步步為營。

蘇揆今日親率行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、政委龔明鑫、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，在行政院說明、回應政府相關紓困措施。蘇揆表示，陳時中真的很小心，也做得很好，台灣至今已連續25天沒有本土病例，台灣疫情真的有守住。

蘇揆表示，他已經在上午院會中，拜託陳時中說現在疫情有守住，現在要轉守為攻要，要大膽一點、快一點，但陳時中還是要步步為營，因此宣布先從戶外的踏青、運動開放，如職棒已開放1,000人入場，其他方方面面也都總是希望能往前推一點。

蘇揆表示，至於何時推出振興措施，其實都要看疫情發展，如果現在還要求大家注意這個注意那個，卻又鼓勵大家出來消費，如此會「不搭軋」，因此他們一直在討論、研究，指揮中心認為到了哪種程度，可以開放的時候，也會努力來做。

蘇揆表示，希望台灣的國人還是不能大意，還是要遵照指揮中心的指引與規範，他也有拜託陳時中，若可以的話就慢慢地一步步（開）放，也希望國人能做好防疫新生活的自主管理，並參考政府給予的指引與資訊，只要大家能配合就可以守住，也能振興起來。