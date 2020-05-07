無加保勞工紓困補貼 蘇揆籲體諒：給艱苦人的艱苦錢

行政院新開辦之「無加保勞工紓困補貼」，可透過切結書認定，是否可能生弊？行政院長蘇貞昌今（7）日呼籲，若民眾一時文件難以備齊，政府會主動幫忙查，但不會認為是「弊」或是故意，但也希望國人能認知到這筆錢是給「艱苦人的艱苦錢」，拜託大家互相體諒、幫忙。

行政院透過衛福部急難救助機制，6日起開辦「無加保勞工紓困現金補貼」，經過一定排富標準後，沒加保任何職業保險，但實際從事工作，且未請領其他相關紓困補貼的勞工，發給每戶新台幣1萬元線金補貼，並開放資料不齊者，可簽切結書委由政府查證、勾稽。

對於資料不備齊，但只憑身分證、切結書就申請補貼的方式，是否可能造成弊端？蘇揆在下午親自上陣的紓困記者會中，表示只要是國人同胞來申請，政府都會認為他是真的陷入困境，可能相關資料或應備齊文件一時難以備齊，因此會委由政府代查。

蘇揆表示，經由如此申請者，政府不會認為這是「弊」或是故意如何，或許可能會是在計算方式不一樣等因素，政府都會幫忙查、幫忙算，都會盡快撥款給符合的民眾，讓民眾儘速脫離困境，但這仍須經過勾稽、查核，並非如用直升機撒錢般無差別地發放。

蘇揆強調，相關紓困補貼申請，政府還是會很認真睇在相關條件下，給予國人幫忙，他也相信國人同胞會認知到這筆錢，是給「艱苦人的艱苦錢」，拜託大家體諒一下，畢竟政府也是很辛苦地籌到這筆錢，因此也希望大家互相體諒、幫忙。

蘇揆指出，自從疫情爆發以來，台灣人高貴的情操讓全世界都很羨慕與敬佩，在這次事件上，希望大家能自己算一算、想一想，如果符合資格的，就不要客氣來申請，若覺得生活還可以，就不必來申請，避免讓承辦人員還要花費時間查核。