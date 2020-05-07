「創罩奇機」紀錄片首映 沈榮津感佩廠商患難見真情

台灣口罩國家隊「創罩奇機」紀錄片，今（7）日起連續二天，分別在台北、台中舉辦放映會；經濟部長沈榮津表示，有了充沛的口罩才能讓民眾安心，他感謝工具機暨零組件廠商，為了支援政府擴充口罩設備產能所作的努力，「患難見真情，也建立革命情感」！

「創罩奇機」紀錄片是工具機暨零組件公會主辦，上銀科技教育基金會為協辦，片中紀錄了工具機暨零組件公會口罩國家隊快速成軍的過程，支援政府擴充口罩設備產能92條產線，將原本超過半年的製造工期縮短為40天，提前交機完成不可能的任務。

影片記錄從行政院宣布口罩政策後，由沈榮津召集法人單位，工研院、精機中心、金工中心，密集商榷，並由權和、長宏等口罩設備廠扛下快速建置60台新機台任務。

當工具機暨零組件公會振臂一呼，29家會員廠商自發性，志願參加口罩國家隊，從彼此不認識，可能是客戶，也可能是競爭對手，面對國難當頭，彼此團結一心，只為了滿足在全球口罩荒的時刻，台灣每個人都可順利買到口罩的目標，大家每天從日出待到深夜，從烏合之眾到製罩尖兵隊伍，紀錄片深入拍攝各家支援工程師幕後的真實故事。

工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，平常工具機同行競爭激烈，非常意外在這次號召之下，大家都這麼願意支援，派出來都是各家廠商的菁英、資深專案經理，支援過程中，員工薪資、加班、交通全都是各家公司自費。

許文憲說，中南部工程師支援的住宿問題，由工具機暨零組件公會全額支付，29家公司超過200人支援，40天完成92條口罩產線，包含三大法人支援近3,300人次，經濟部長也體會廠商的誠心，這點也要感謝沈部長，給業界一個大團結的機會。

上銀集團總裁卓永財表示，製造業是國家經濟的命脈，精密機械更是製造業及社會安定的基礎，從這次新冠肺炎疫情，再度印證了它的重要性。

天地萬物除了自然成長的以外，其他的都是製造而來，要製造就需要機械工業，工具機就是「機械之母」，我們叫它Machine Tool，它被各個領域長期在使用。

卓永財指出，荷蘭在很多溫室的種植裡面，大量使用線性滑軌做操控，它是精密機械的關鍵零組件，即使是農業，也離不開精密機械這個領域的貢獻，台灣要長期發展，對精密機械就必須投以長期的關注。

「創罩奇機」紀錄片的主要推手，也是這部紀錄片的導演上銀科技總經理蔡惠卿說，拍攝此片的主要目的是想傳達「2020年春天有一群人，因為愛與使命創罩奇機」。

在這波新冠肺炎疫情的巨變下，感動於工具機業者第一時間站出來，以民間力量協助政府成功挑戰不可能的任務，這是非常難得的機緣，希望將這份記錄留下，除記錄整個從成軍到完成任務的過程，更想做好未來再度面對此情況時該如何因應，做好傳承與管理教案，供後人參考。

就像記錄片片尾小女孩的旁白：「當你為一個目標奮戰時，有人默默地為你加油，這是件多幸福的事，口罩國家隊再度讓我們揚起笑容。」

口罩國家隊包括瀧澤科技、東台精機、東捷科技、哈伯精密、靄崴科技、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、永進機械、程泰機械、亞崴機電、普森精密。

以及協易機械、三鋒機器、東培工業、盈錫精密、高明精機、慶鴻機電、友嘉實業、台灣麗偉、德大機械、鍵和機械、新穎機械、凱柏精密、高鋒工業、嵩富機械、吉輔企業、崴立機電、大立機器等29家廠商。

另有精密機械研究發展中心(PMC)、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院等三大法人機構。