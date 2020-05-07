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擴大紓困 屏東受理逾350件 潘孟安：從寬、從速、從簡
行政院宣布擴大急難紓困金適用範圍，昨日首日申請，鄉鎮公所電話被打到爆，基層人員人仰馬翻，屏東縣政府社會處指出，社會處已調度32人支援公所，也即時預撥急難紓困經費給公所因應申請案，今年已預撥1823萬元，並與各鄉鎮公所開會，受理案件達成共識，截至7日，受理申請逾350件。
屏東縣長潘孟安說，紓困方案，在中央法規制定原則下，屏東縣政府在星期一召集33鄉鎮市公所社政人員開4個小時會議，讓每個鄉鎮市公所民政、社政人員，處理人民申請相關個案，律定大原則，讓基層公務員審核時，能於法有據。
「大原則就是從寬、從速、從簡」潘孟安說，讓紓困的美意，能落實貫徹，讓公務體系第一線承辦人員快速，不用過多冗長程序，以便民為主，讓基層公務人員有所依規。
潘孟安說，屏東縣33個鄉鎮市公所昨同步申請，也核定一部分。尚未申請，同步採取分流、分梯，不用全部聚集到各鄉鎮公所，避免造成群聚，也請大家不用恐慌，6月底前都可申請。
潘孟安呼籲，各個鄉鎮市公所第一線同仁很辛苦，登錄大家資料是規範必要程序，請大家務必遵守。
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