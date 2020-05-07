防疫也要拚經濟 賴正鎰：各國開始比誰最快恢復

接連上路的申請紓困亂象，全國商業總會理事長賴正鎰認為，政府應該要先想好對策再公布，避免造成困擾，他認為現在已經到了「防疫、紓困、振興三管齊下」的階段，振興要大於紓困，防疫則是兼顧，「防疫中也要拚經濟」。他認為，進入五、六月後，世界各國比賽的應是「誰先恢復經濟景氣」，政府拚經濟也要趕緊「超前部署」，要趕緊談判重啟邊境，開放商務與觀光旅遊往來。

賴正鎰指出，他看到紓困方案正如火如荼推出並受理申請，接下來要趕緊推出酷碰券或消費券等振興方案，他還是建議排富發放5000元消費券最直接，最能在短期內有振興消費效果。

台灣已經24天沒有本土案例，只有零星的境外移入的案例，顯見台灣在全民與政府防疫醫療人員的共同努力下，做到了成功的防疫效果，昨天更率先世界各國，宣布開放職棒賽事可讓1000名球迷入場看球賽，但須採實名制買票，梅花座保持社交距離，量體溫，戴口罩，酒精消毒後進場觀賽，甚至考慮研擬商務人士入境的最新因應政策。

他說，在歐洲，紐澳等多國疫情都已經舒緩下來，也逐步解除封城禁令，甚至部分區域國家也開始談判聯盟，制定好最高的安全防疫標準，就要開放邊境，恢復國家間的經貿與飛航往來，甚至部分觀光景點也解禁，先採有限度地開放少許人數到景點參觀，慢慢恢復觀光與商務旅遊。

奧地利日前也在七國領導人的視訊會議中，提議組聯盟以開放旅遊及貿易，有條件讓成員國的遊客入境，以重建受疫情打擊的經濟，並且還宣布維也納機場將提供現場檢測，且可在3個小時內得到結果，而檢測呈陰性的旅客可免兩週的隔離時間，其他國家邊境則可能在未來幾週內開放。

他還看到中國大陸與南韓已經在日前達成協議，將開始重啟鄰國間的部分商務旅行，提供更便利的商務需求，這是北京在放鬆邊境管制和重振經濟的首個正式雙邊計劃。

另外，紐澳抑制疫情也算成功，所以也在討論重啟邊境，開放跨境旅行，紐西蘭甚至表態願意讓台灣，南韓與新加坡也加入開放市場，確保這些加入聯盟的國家都能夠有安全的最高防疫標準。

賴正鎰更建議政府應該要先從過去經貿往來最密切，距離最近的大陸跟香港先談判溝通，希望能開始慢慢恢復經貿往來與商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。

比如說，只要在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性的話，就可以取得通行綠標，不需要到大陸或回到台灣時，須先到防疫旅館隔離14天，這樣才能加速拚經濟。