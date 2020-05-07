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居家避疫帶動科技新商機 法人看好這個產業後勢可期

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
家樂福線上購物將於5月7日12點開賣《集合啦！動物森友會》Switch主機組合包，限量220組。圖／摘自任天堂官網
家樂福線上購物將於5月7日12點開賣《集合啦！動物森友會》Switch主機組合包，限量220組。圖／摘自任天堂官網

新冠肺炎疫情蔓延改變人們的生活習慣，包括工作、娛樂、購物等方式都已經發生劇烈的轉變，富邦證券表示，在目前居家辦公、居家娛樂、及線上教育盛行下，未來輕薄與商用筆電需求可望增加，連帶雲端服務商及伺服器也將受益，其中遊戲機產業更是後勢可期。

富邦證表示，人們的生活轉變已經從單純的購物、餐飲，蔓延到工作、教育、運動與娛樂方式，以美國亞馬遜為例，從3月中到4月中就增聘10萬人，回顧2008年的金融海嘯造成美國有超過1萬家實體商店關閉，受到這次新冠肺炎衝擊預計美國會有高達1.5萬家的商家會關門。

由於美國已經躍升為新冠肺炎最嚴重的區域，無論是確診人數或死亡人數都排名第一。因此，美國全面實行的「居家令」促使美國民眾對於遠距工作、線上教育、線上電玩等需求大幅提升。

富邦證指出，遠距工作將促使輕薄與商用筆電需求增加，Apple在3月才剛推出新款iPad Pro與Macbook Air則是有望滿足學生對於線上教育的需求。由於美國戶外眾多的樂園、戲院、國家公園、圖書館等都已經關閉，民眾只能待在家花更多時間在線上影音與線上遊戲打發時間。

許多歐美公司要求員工居家工作，進而推升雲端服務需求。美國大學和學校關閉，鼓勵學生進行線上學習，同樣促使伺服器需要變多。IDC 預測今年伺服器出貨量為1,270 萬台，年增4％，將是今年少數能夠正成長的產業。富邦證表示，居家工作與線上學習都將促使商用伺服器以及雲端服務商的業務也會逐季提升。

隨著電信業者或雲端平台業者看到居家工作需求的激增，勢必會針對相關企業客戶推出更多的混合雲服務。只要居家工作的人數持續增加，數據資料在公有雲以及私有雲之間作快速傳輸的需求一定會更為頻繁。富邦證指出，未來雲端平台業者或企業勢必會大幅增加網路交換器的資本支出。

在新冠疫情爆發下，美國的健身房、體育館、沙灘、游泳池、國家公園都已經統統關閉。當人們無法到運動場地活動，轉而開始在家運動，因此，室內運動健身器材、乒乓球桌、撞球桌紛紛熱賣。另外，近期主打具備運動遊戲的任天堂Switch遊戲機更是在疫情期間銷售火熱，其遊戲配備的健身環更是賣到缺貨。

富邦證說，任天堂已經將2020年度Switch全球銷售量從原本預估的1,800萬台，上修至1,950萬台。另外，微軟與Sony都已經宣布將在年底推各自新世代遊戲機Xbox Series X與PS5。富邦證強調，屆時若疫情威脅未完全解除，再加上年底新遊戲機效應下，遊戲機產業後勢可期，值得投資人持續追蹤後續發展。

Switch 任天堂

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綠電交易首波啟動 明年挑戰10億度

綠電交易平台已於四月中旬上路，標檢局指出，現已有十三家業者參與，昨天完成啟動國內第一波再生能源轉供案例，年交易量達一點一億度綠電以上，共約十一萬張憑證。標檢局表示，明年目標為挑戰達百萬張綠電憑證，也就是十億度的綠電交易規模。

再生能源轉供邁步 綠電平台成交1.1億度

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油價暴跌連動…4月物價連3黑 年減0.97%

行政院主計總處昨天公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ），年減百分之○點九七，連三個月下跌，主要反映國際油價暴跌影響油料費、燃氣價格，以及機票價格也隨之下跌所致，外食費則再刷新二○一三年九月以來最小漲幅；躉售物價（ＷＰＩ）年減百分之十點七五，更創下近一百二十五個月最大跌幅。不過，主計總處認為仍無通縮疑慮。

台電要當最大供給者

隨著綠電交易自由化，台電昨（6）日指出，盤點至今年底，台電約可提供8.4億度綠電供給量，台電已在今年4月獲發再生能源售電業執照，待5月底股東會通過後，就可投入交易平台銷售自建綠電，成為全台最大綠電供給者。

4月CPI跌幅 十年最大

主計總處昨（6）日發布4月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.2%，較去年同期跌0.97%，為連續三個月呈下跌走勢，而且跌幅進一步擴大，創2009年12月以來最大跌幅。主計總處表示，因國際油價短期內很難回到60美元一桶價位，預期未來數月CPI將維持跌勢。

躉售物價連12月向下

主計總處昨（6）日發布4月躉售物價指數（WPI）較上月跌3.15%，較上年同月跌10.75%，為連續12個月呈下跌走勢，跌幅創下2009年9月以來最大跌幅，反映國際需求不振。

振興觀光 交部要砸20億

交通部長林佳龍昨（6）日表示，期盼觀光業能下半場「反敗為勝」。對此交通部已初步規劃「防疫旅遊」、「安心旅遊」與「吸引國際旅客來台」三階段吸客計畫，並擬投入20億元，比照秋冬遊等計畫，推出國旅補助計畫。

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