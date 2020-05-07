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商總賴正鎰：紓困應「想好再做」疫後各國比誰先恢復

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
商總理事長賴正鎰。圖／商總提供
商總理事長賴正鎰。圖／商總提供

對於接連上路的「申請紓困亂象」，商總理事長賴正鎰今（7）日說，政府應該要先想好對策再公布，避免造成困擾，他認為現在已經到了「防疫、紓困、振興三管齊下」的階段，5、6月後，世界各國比賽的應是「誰先恢復經濟景氣」，台灣應「超前部署」，趕緊談判重啟邊境。

賴正鎰指出，紓困方案正如火如荼推出並受理申請，接下來建議要趕緊推出酷碰券或消費券等振興方案，他仍認為應該直接「排富發放5000元消費券」，最能在短期內有振興消費效果。

台灣已經24天沒有本土案例，只有零星的境外移入的案例，更率先世界各國開放觀眾入場職棒比賽，他說，歐洲，紐澳等多國疫情都已經舒緩下來，也逐步解除封城禁令，甚至部分區域國家也開始談判聯盟，制定好最高的安全防疫標準，就要開放邊境，恢復國家間的經貿與飛航往來。

賴正鎰說，中國與南韓已經在日前達成協議，將開始重啟鄰國間的部分商務旅行，紐澳也在討論重啟邊境，開放跨境旅行，紐西蘭甚至表態願意讓台灣，南韓與新加坡也加入開放市場，確保這些加入聯盟的國家都能夠有安全的最高防疫標準。

賴正鎰建議，政府應該要先從過去經貿往來最密切，距離最近的中國跟香港先談判溝通，希望能開始慢慢恢復經貿往來與商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。

比如說，只要在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性的話，就可以取得通行綠標，不需要到大陸或回到台灣時，須先到防疫旅館隔離14天，這樣才能加速拚經濟。

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綠電交易首波啟動 明年挑戰10億度

綠電交易平台已於四月中旬上路，標檢局指出，現已有十三家業者參與，昨天完成啟動國內第一波再生能源轉供案例，年交易量達一點一億度綠電以上，共約十一萬張憑證。標檢局表示，明年目標為挑戰達百萬張綠電憑證，也就是十億度的綠電交易規模。

再生能源轉供邁步 綠電平台成交1.1億度

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油價暴跌連動…4月物價連3黑 年減0.97%

行政院主計總處昨天公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ），年減百分之○點九七，連三個月下跌，主要反映國際油價暴跌影響油料費、燃氣價格，以及機票價格也隨之下跌所致，外食費則再刷新二○一三年九月以來最小漲幅；躉售物價（ＷＰＩ）年減百分之十點七五，更創下近一百二十五個月最大跌幅。不過，主計總處認為仍無通縮疑慮。

台電要當最大供給者

隨著綠電交易自由化，台電昨（6）日指出，盤點至今年底，台電約可提供8.4億度綠電供給量，台電已在今年4月獲發再生能源售電業執照，待5月底股東會通過後，就可投入交易平台銷售自建綠電，成為全台最大綠電供給者。

4月CPI跌幅 十年最大

主計總處昨（6）日發布4月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.2%，較去年同期跌0.97%，為連續三個月呈下跌走勢，而且跌幅進一步擴大，創2009年12月以來最大跌幅。主計總處表示，因國際油價短期內很難回到60美元一桶價位，預期未來數月CPI將維持跌勢。

躉售物價連12月向下

主計總處昨（6）日發布4月躉售物價指數（WPI）較上月跌3.15%，較上年同月跌10.75%，為連續12個月呈下跌走勢，跌幅創下2009年9月以來最大跌幅，反映國際需求不振。

振興觀光 交部要砸20億

交通部長林佳龍昨（6）日表示，期盼觀光業能下半場「反敗為勝」。對此交通部已初步規劃「防疫旅遊」、「安心旅遊」與「吸引國際旅客來台」三階段吸客計畫，並擬投入20億元，比照秋冬遊等計畫，推出國旅補助計畫。

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新冠肺炎疫情造成各國人員流動受阻，印尼、菲律賓及越南等我國移工來源國紛紛取消航班或封城措施，移工來台人數大減，原本直線上升的移工人數，3月首次出現微幅減少近千人。為鼓勵產業移工雇主轉出移工讓其他雇主承接，勞動部修法放寬到6月17日以前，若雇主轉出移工，名額可不受管控兩年限制。

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