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商總賴正鎰：紓困應「想好再做」疫後各國比誰先恢復
對於接連上路的「申請紓困亂象」，商總理事長賴正鎰今（7）日說，政府應該要先想好對策再公布，避免造成困擾，他認為現在已經到了「防疫、紓困、振興三管齊下」的階段，5、6月後，世界各國比賽的應是「誰先恢復經濟景氣」，台灣應「超前部署」，趕緊談判重啟邊境。
賴正鎰指出，紓困方案正如火如荼推出並受理申請，接下來建議要趕緊推出酷碰券或消費券等振興方案，他仍認為應該直接「排富發放5000元消費券」，最能在短期內有振興消費效果。
台灣已經24天沒有本土案例，只有零星的境外移入的案例，更率先世界各國開放觀眾入場職棒比賽，他說，歐洲，紐澳等多國疫情都已經舒緩下來，也逐步解除封城禁令，甚至部分區域國家也開始談判聯盟，制定好最高的安全防疫標準，就要開放邊境，恢復國家間的經貿與飛航往來。
賴正鎰說，中國與南韓已經在日前達成協議，將開始重啟鄰國間的部分商務旅行，紐澳也在討論重啟邊境，開放跨境旅行，紐西蘭甚至表態願意讓台灣，南韓與新加坡也加入開放市場，確保這些加入聯盟的國家都能夠有安全的最高防疫標準。
賴正鎰建議，政府應該要先從過去經貿往來最密切，距離最近的中國跟香港先談判溝通，希望能開始慢慢恢復經貿往來與商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。
比如說，只要在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性的話，就可以取得通行綠標，不需要到大陸或回到台灣時，須先到防疫旅館隔離14天，這樣才能加速拚經濟。
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