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萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

無加保勞工紓困措施引民怨 蘇貞昌滅火致歉

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院日前宣布「無加保勞工」紓困現金新台幣1萬元，意外引發各地排隊人潮與民怨。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）今（7）日轉述院長蘇貞昌裁示指出，蘇揆就第一時間中央、地方聯繫不周，以及第一時間未清楚說明政策，向第一線公所基層同仁與全民致歉。

Kolas在行政院院會後記者會中轉述，蘇揆在院會中表示，他在4日宣布，針對「有工作、無加保者」及「實際從事農漁生產工作者」，在「排富」、「不重複」原則下，擴大給予1萬元現金補助，盼可以再多涵蓋照顧約170萬生活艱苦的國人。

蘇揆表示，上述兩項擴大紓困措施推出後，他上周集合相關部會討論，確定對象、條件、金額及向誰申請後，宣布時少了像口罩實名制2.0推出時那樣，預告何時開始預購、何時可領取，以致民眾一看到新聞，當天就立即湧到公所申請，結果基層人員尚未就此準備好，造成亂象，的確是行政院思慮有所不周之處。

蘇揆指示，未來相關部會在推出新政策措施時，都要特別注意此點，從走過的經驗中學習，讓好的政策美意不打折。

蘇揆也對第一線在公所服務的基層同仁表達誠摯謝意，也同時深深表達歉意，因紓困業務是比平時業務還更多出來的工作，須花更多心神體力面對，道歉是因為第一時間中央與地方聯繫不周，導致基層同仁為民服務時，承受很多人民責難。  蘇揆表示，也因政府第一時間未把政策說清楚，造成人民不諒解，很多責難與壓力在第一時間都向第一線同仁發洩，也因這些原因，要向基層同仁致歉。

蘇揆強調，面對疫情對人民造成的衝擊，政府真的是出於善意，甚至舉債、提出紓困預算，就是希望與人民站在一起，把補助金發給最需要幫助的人，卻因未執行細節在施行前思慮不周，造成人民困擾，政府再次致歉。

Kolas再次強調「有錯就道歉、有錯就修改」，因此行政院已請衛福部務必簡化流程，且必須不斷深入淺出，透過各式各樣宣傳管道，告訴大家如何申請補助金，要全力協助符合資格的民眾接受政府紓困，且越快越好、越簡單越好，政府願意與大家共體時艱。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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