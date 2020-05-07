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想要政院1萬元紓困 民眾：我寧願不要1500元補助
行政院推無保工作者加碼紓困新台幣1萬元補助，申辦複雜條件引起民怨，雖今天開始簡化申辦手續，民眾只需攜帶身分證與簽切結書，但仍有弱勢民眾認為1500元補助寧可不要，要1萬元的紓困。台東市公所表示，有領政府機關各項紓困補助，不能重複申請。
「當然1萬元比較有幫助。」台東一名低收市民說，補助1500元領3個月也只不過4500元，1萬元的紓困多了5500元，你說誰比好呢？如果知道政府後面加碼補助1萬元，他寧可不要1500元的補助，只是現在想退都不行，也不能重新申請。
另也有市民不滿地表示，農委會直接將1萬元匯入農民戶頭，一般民眾卻還要攜帶身分證與簽切結書，還要經過審核，最後會不會真的拿到補助還是一個問題；他相信會來申請的人，生活大多都不好過，更何況是弱勢的人，1500元和1萬元真的差很多。
台東市公所表示，確實有不少已領到1500元紓困補助的低收民眾跑來詢問是否可以退掉，並要重新申辦1萬元補助，但規定就是有領政府機關各項紓困補助，不能重複申請，公所也只能依規定辦理；低收紓困補助是依人頭數補助，1萬元補助則是依戶數補助。
另為加數作業流程，民眾除了僅需帶身分證與簽切結書外，市公所也請各里幹事針對轄區的里民給予申辦協助，今天上午申辦作業比昨天順暢許多。
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