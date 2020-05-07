賴正鎰：世界各國開始比賽「誰先恢復經濟景氣」

全國商業總會理事長賴正鎰今（7）日說，現在已經到了防疫、紓困、振興三管齊下的階段，振興要大於紓困，防疫則是兼顧，「防疫中也要拚經濟」。

他表示，進入五、六月後，世界各國比賽的應是「誰先恢復經濟景氣」，政府拚經濟也要趕緊超前部署，要趕緊談判重啟邊境，開放商務與觀光旅遊往來。

賴正鎰指出，紓困方案正如火如荼推出並受理申請，接下來要趕緊推出酷碰券或消費券等振興方案，他還是建議排富發放5,000元消費券最直接，最能在短期內有振興消費效果。

台灣已經24天沒有本土案例，只有零星的境外移入的案例，顯見台灣在全民與政府防疫醫療人員的共同努力下，做到了成功的防疫效果，昨天更率先世界各國，宣布開放職棒賽事可讓1,000名球迷入場看球賽，甚至考慮研擬商務人士入境的最新因應政策。

他說，在歐洲，紐澳等多國疫情都已經舒緩下來，也逐步解除封城禁令，部分國家也開始談判聯盟，制定好最高的安全防疫標準，就要開放邊境，恢復國家間的經貿與飛航往來，甚至部分觀光景點也解禁，先採有限度地開放少許人數到景點參觀，慢慢恢復觀光與商務旅遊。

賴正鎰建議政府應該要先從過去經貿往來最密切，距離最近的大陸跟香港先談判溝通，比如說，只要在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性，就可以取得通行綠標，不需要到大陸或回到台灣時，須先到防疫旅館隔離14天，這樣才能加速拚經濟。