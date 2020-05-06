永崴投控旗下風力發電 完成全台最高陸域風機吊裝

永崴投控（3712）今（6）日宣布，轉投資星崴旗下的彰苑風力發電以及北苑風力發電股，在彰化縣芳苑鄉架起塔架高度100米、葉片長度51米Vestas V105風機，每座風機裝置容量為3.6 MW；是台灣目前高度最高且裝置容量最大的陸域風機。

彰苑風力發電、北苑風力發電分別裝置四座風機，發電廠總裝置容量各為14.4 MW；估計兩座發電廠每年合計可發電6,835萬度綠電，每年可達到3萬8,780噸減碳量，相當於99座大安森林公園。

永崴投控為正崴集團旗下一員，近年來積極投入「光、風、水、氣、大平台」的發展，打造零排放的再生能源發電廠及提供減少排放汙染的潔淨能源。

2014年起，永崴投控轉投資星崴即投入太陽「光」電發電系統的建置，目前已有28座光電發電廠；北至新北、南至屏東、西至金門、東至花蓮。除全力投入彰苑、北苑兩座陸域「風」力發電廠外，也陸續在全台各地規劃超過50座陸域風力及離岸風力。

永崴投控旗下世豐電力目前正在花蓮籌建「水」力發電廠，同時亦持續在全台各地尋求適宜的地點規劃興建小水力電廠。

星崴旗下欣鑫天然氣已於去年取得液化天然「氣」(LNG) 進口許可，將為改善空氣汙染提供更潔淨的替代性燃料。

因應綠電買賣自由化，另一家富威電力也在去年12月3日取得再生能源售電業執照，除了提供綠電交易服務外，更結合節能服務 (ESCO)、儲能系統等電力服務，藉由電子商務串聯成全方位能源服務的「大平台」。