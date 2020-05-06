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物價指數連跌三個月 主計總處估短期難轉正
行政院主計總處今（6）日公布4月消費者物價指數（CPI），年減0.97%，連3個月下跌，主要反映國際油價暴跌影響油料費、燃氣價格，以及機票價格也隨之下跌所致，躉售物價（WPI）年減10.75%，創下近125個月最大跌幅。不過，主計總處認為仍無通縮疑慮。
主計總處綜合統計處專門委員邱淑純說，本月CPI下跌，主要是因為油價攔腰砍半，光是油料費、燃氣費，就分別影響1.01、0.1個百分點，若扣除此因素，CPI就會呈現正成長。
邱淑純指出，由於台灣進口結構有近7成為農工原料，因此相關指數很難不受國際原油暴跌影響，這次CPI下跌也完全反映在油價和燃氣價上。
國際油價在5月初雖然看似有回升，但她認為，去年5月國際油價是每桶69.97的高點，因此短期內相關指數轉正機率不大，但跌幅應該會收斂。
邱淑純強調，雖然通貨緊縮的基本定義為連兩季CPI下跌，但是看來目前屬於「能源成本下降造成物價下跌」，以內容而言，並沒有滿足「供給過剩、需求走跌」的通縮條件，因此就算上半年可能都不會轉正，在國內也不構成通縮。
本月CPI除了油料費年減35.5%、燃氣費年減21.62%，使交通及通訊類月減3.62%，為物價指數發布以來最大跌幅外，教養娛樂類受疫情影響仍明顯，為了促銷，旅館業者推出優惠方案、國內、外旅遊團費也下跌，其中旅館住宿費年減15.44%，且跌幅持續擴大。
新冠肺炎疫情影響國人外食消費，業者紛紛祭出折扣，導致4月外食費年增只有1.02%，創下80個月以來最低漲幅。
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