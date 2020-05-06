快訊

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物價指數連跌三個月 主計總處估短期難轉正

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

行政院主計總處今（6）日公布4月消費者物價指數CPI），年減0.97%，連3個月下跌，主要反映國際油價暴跌影響油料費、燃氣價格，以及機票價格也隨之下跌所致，躉售物價（WPI）年減10.75%，創下近125個月最大跌幅。不過，主計總處認為仍無通縮疑慮。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純說，本月CPI下跌，主要是因為油價攔腰砍半，光是油料費、燃氣費，就分別影響1.01、0.1個百分點，若扣除此因素，CPI就會呈現正成長。

邱淑純指出，由於台灣進口結構有近7成為農工原料，因此相關指數很難不受國際原油暴跌影響，這次CPI下跌也完全反映在油價和燃氣價上。

國際油價在5月初雖然看似有回升，但她認為，去年5月國際油價是每桶69.97的高點，因此短期內相關指數轉正機率不大，但跌幅應該會收斂。

邱淑純強調，雖然通貨緊縮的基本定義為連兩季CPI下跌，但是看來目前屬於「能源成本下降造成物價下跌」，以內容而言，並沒有滿足「供給過剩、需求走跌」的通縮條件，因此就算上半年可能都不會轉正，在國內也不構成通縮。

本月CPI除了油料費年減35.5%、燃氣費年減21.62%，使交通及通訊類月減3.62%，為物價指數發布以來最大跌幅外，教養娛樂類受疫情影響仍明顯，為了促銷，旅館業者推出優惠方案、國內、外旅遊團費也下跌，其中旅館住宿費年減15.44%，且跌幅持續擴大。

新冠肺炎疫情影響國人外食消費，業者紛紛祭出折扣，導致4月外食費年增只有1.02%，創下80個月以來最低漲幅。

國際油價 CPI 消費者物價指數

延伸閱讀

國際油價重跌、我CPI連3跌 通縮襲台？主計總處說話了

中國信託銀行預估 第2季油價仍有下跌風險

4月CPI年減0.97% 連三月負成長

國際油價大跌 國際線燃油附加費實施16年首降零元

相關新聞

來台移工人數首見減少 勞部鼓勵雇主釋出

新冠肺炎疫情造成各國人員流動受阻，印尼、菲律賓及越南等我國移工來源國紛紛取消航班或封城措施，移工來台人數大減，原本直線上升的移工人數，3月首次出現微幅減少近千人。為鼓勵產業移工雇主轉出移工讓其他雇主承接，勞動部修法放寬到6月17日以前，若雇主轉出移工，名額可不受管控兩年限制。

數位貿易輔導 近2周已逾500家廠商申請

全球貿易受新冠肺炎疫情影響趨緩，為輔導國內廠商運用數位貿易突破限制，經濟部國際貿易局委託外貿協會啟動7000萬元「強化數位貿易及電子商務措施」，推動含國際平台上架、AI國際新聞稿製作等九項輔導資源，並預計提供3000家企業廠商每家2萬元等值數位貿易輔導。

政府全力穩經濟 國發會：有望打勾式復甦

台灣疫情慢慢趨於緩和，國發會主委陳美伶今天表示，台灣防疫得宜，且政府全力穩住經濟，使得疫情衝擊不會那麼嚴重，預估會像Ni...

黑客松推公民參與 採平方投票法

「想藉由黑客的金頭腦解決問題？可用手上的99點投出好議題！」經濟部中小企業處5日舉辦「總統盃黑客松」記者會...

最新兩岸三地1000大企業出爐！台積電衝上第3名僅落後這兩家

以截至今年4月20日的情況分析，過去一年來，台股加權指數下跌3.6％、中國上證指數下跌11.3％、香港恆生指數下跌18.8％，讓今年成為本調查近年來罕見出現「不退步、排名就會進步」的一年。

50多年來頭一遭！ 新光金家族鬧分裂 老二、老三槓上大哥

原來，6月19日新光金控的股東會將進行董監改選，過去，新光集團吳家每逢新光金改選，向來是家族各成員事先協商後，共同提名。但這次是自成立以來首次有另外股東以1％小股東的身分，提出六席董事候選人名單，更令人訝異的是，獨立提出董事名單的不是別人，正是吳家兄弟吳東亮與吳東賢。

首批1億度綠電交易 台電為交易平台挹注8.4億度綠電

為滿足國內企業再生能源使用需求，經濟部標檢局今（6）日表示，成功促成台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產、台...

【大同內戰1】黃國昌接獨董 別人是門神 他能當戰神？

時代力量前立委黃國昌離開立院後的動向備受外界關注，結果答案揭曉，除了自己開了律師事務所，他最新的工作是將出任大同公司的「獨立董事」。由於在擔任立委期間，黃國昌曾多次對獨董制度提出質疑，認為高官卸任擔任獨董是當「門神」、「酬庸」。如今黃國昌也成為「獨董」，頗令外界驚訝。

名家觀點／分配風險…商業契約重要課題

市場中充斥各種風險，一旦發生將使商業交易轉盈為虧。因此如何透過契約條款以分配風險，成為關鍵。特別是併購等重大交易，從締約到交割期間長，不確定性高，不論外部事件（如新冠肺炎）或內部變化（如賣方營收劇減），均影響交易價值。此時買方期望及時抽身，賣方則會堅持不得變卦。折衝結果為何，端視雙方談判地位與締約技巧，值得關注。

台灣外匯存底 躍全球第四高

中央銀行精準操盤，台灣外匯存底穩定增長，加上國際油價暴跌，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯外匯存底暴跌，根據中央銀行統計，4月台灣外匯存底全球排名超車沙國，從「老五」躍居「老四」。

美盯匯率操縱 台灣恐上榜

美國財政部半年一度的匯率報告遲未出爐，中央銀行外匯局長顏輝煌昨（5）日表示，美國匯率報告通常在4月和10月發布，但並非沒有例外，例如去年上半年的匯率報告，原本是4月出爐，卻延至5月28日才發布，去年下半年表定去年10月公布，但實際公布的日期是今年1月13日。

投資台灣三方案 支撐經濟

行政院政委龔明鑫昨（5）日指出，投資台灣三大方案，去年已落實2,000多億元，若今年落實達新台幣3,253億元、估將占全年國內生產總值（GDP）19兆元的1.7%，對支撐經濟成長會有很大貢獻。

熱門新聞

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

加碼的1萬紓困怎申請 行政院5張圖報你知

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

星聚點KTV爆裁員上百人 資遣費「三期付款」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。