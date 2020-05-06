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國際油價重跌、我CPI連3跌 通縮襲台？主計總處說話了

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（6）日發布4月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.2%，較上月同期跌0.97%，為連續3個月呈下跌走勢，而且跌幅進一步擴大，創2009年12月以來最大跌幅。主計總處表示，因國際油價短期內回很難回到60美元一桶價位，預期未來數月CPI轉正機率不大。

主計總處專門委員邱淑純指出，4月CPI年跌0.97%，主要是受到國際原油價格大跌、新冠肺炎疫情需求下降之雙重影響，4月油價料費大跌35.5%，連帶使得交通及通訊類價格下跌8.56%，雙雙創1982年有紀錄以來最大跌幅。

她表示，原油價格下跌，超乎預期。雖然產油國達成減產共識，但因儲油設施不足，加上全球需求減緩，供需失衡，而我國進口貨品中七成是農工原料，反映國際原油及農工原料價格下跌，致我4月CPI下跌。

她進一步指出，4月油料費下跌35.5%，對CPI影響為負1.01個百分點；4月燃氣價格下跌21.62%，對CPI影響為負0.1個百分點；若剔除掉能源影響，我4月CPI仍呈正成長。

主計總處也指出，4月旅館住宿費下跌15.44%，國內旅遊團費下跌4.6%，顯示持續受到疫情衝擊，跌幅仍擴大中；外食費雖有外送平台加持，但僅微幅成長1.02%，為2013年9月以來最小漲幅。

邱淑純強調，目前國內仍沒有通縮疑慮，今年4月不含蔬果及能源的核心物價仍成長0.05%；此外，目前歐美疫情有減緩趨勢，並且逐步解除封城限制，全球需求會漫慢回溫。

對於未來物價走勢，國際油價是關鍵。邱淑純分析，4月國際原油價格為每桶17美元，短期內難以回到去年60美元左右水準，在此情況下，各項物價指標短期內要轉正也不容易，包括CPI在內，隨著疫情減緩，經濟活動回溫，物價跌幅可能會收斂。

換言之，未來數月CPI可能維持跌勢，以致我國CPI有可能連2季呈下跌，達到國際貨幣基金（IMF）對通縮定義之門檻。對此，邱淑純強調，即便我國CPI連2季呈下跌，技術上可能出現通縮，也不必然就會造成通縮，主要是要看一般物價持續下跌之內涵，以國內來說，並不致於出現供給過剩、或需求不足的現象。

CPI 原油價格

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