國發基金投資受疫情衝擊新創 上路滿月核准逾5億元

為救受新冠肺炎疫情衝擊的新創產業，國發基金採特別股方式投資，據國發會統計，從4月6日開始受理申請以來，截至5月6日止已通過27件投資案，通過投資金額約5.07億元。

國發會表示，受新冠肺炎影響新創事業特別股投資專案，是針對受疫情影響的新創事業，六個月內可以向國發基金申請投資，將採用特別股的方式投資，投資金額最多12個月營運資金，以協助新創產業度過這次疫情難關。

根據國發會統計，專案自4月6日開始受理申請以來，截至5月6日止，通過27件投資案，通過投資金額約5.07億元，通過投資產業涵蓋觀光旅遊、AR、VR、人工智慧、電商平台、民生消費及生技產業等。

國發會主委陳美伶表示，考量目前政府紓困方案以融資與補助為主，多數新創事業尚屬創業階段，向銀行貸款難度較高，藉由國發基金辦理對受疫情影響新創事業投資專案，採認購「特別股」方式，能更有彈性、更有效率提供新創事業6至12個月的營運資金。專案目前開放申請時間為半年，若疫情持續嚴峻，也不排除延長。