研華巴西、英國兩地 有3名員工確診新冠肺炎
全球工業電腦龍頭研華今（6）日舉辦線上法說會，法人均相當關心新冠肺炎的影響，研華今日表示，到目前為止，巴西、英國兩地共有三名員工確診新冠肺炎，一位員工已完全康復、其他兩名正在好轉。
研華表示，巴西、英國據點都是以服務客戶為主，因為員工相當年輕，正逐漸好轉當中。研華也表示，從 三月至今歐洲的據點均已實施員工在家工作，美國的據點在家工作的時間也已有一個半月。
研華自創業來即專注於自有品牌之經營，目前在全球27個國家設有據點。
不過研華並未說明第3季、第4季展望，僅表示如果疫情趨緩，往好的方向來看，以美元計價今年全年營收可望個位數成長，但如果比較差，全年營收恐將個位數下滑。
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