研華第2季營收 可望季增兩成

工業電腦大廠研華（2395）因首季部分訂單遞延至第2季，預估營收相比上季將季增約兩成，在營運規模上升下，營益率也可望較首季提升。全年來看，研華預期好的情況下，今年營運將個位數成長，反之，則相較去年個位數下滑。

基於當前營運狀況與平均匯率 30.0 的假設，研華預估，第2季營收落在4.5～4.7億美元（新台幣135億~141億元）。毛利率37%～39%，營業利益率16.5%～18.5%。

研華第2季財測，相比首季營收112.72億元，等於本季營收季增19.8%～21.1%。第2季毛利率則與上季略微持平。不過，本季營益率預估16.5%～18.5%，相比首季率14.7% 明顯上升，主因第2季營運規模上升，可望帶動營益率成長。

以地區別來看，中國將是第2季成長主力，主因首季受到工廠較晚復工、物流受阻影響，導致營運衰退最多。而美國、台灣季對季也有成長，至於歐洲則略顯疲弱。

但對於下半年展望，研華目前仍保守看待，沒有釋出看法；但從全年來看，研華預期，在好的情況下，今年營運將個位數成長，反之，則相較去年個位數下滑。

由於新冠肺炎導致全球部分地區／國家封城防疫，研華也受到牽連，目前北美、歐洲、東協、北亞營運據點部分採用遠距工作，但中國、台灣及韓國一切正常。

受疫情影響，部分零組件也出現缺貨現象，包含機構件、機箱、連接器、電源，研華目前已跟上游廠商積極催貨，預期到本月供貨將較順暢，6月零組件缺貨情況可望解除。