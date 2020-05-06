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台電獲准銷售自建綠電 今年可供應8.4億度綠電

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

台電在今年4月獲發再生能源售電業執照，將透過銷售自建綠電，活絡國內綠電市場交易，台電今（6）日指出，盤點至今年底，可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，為全台最大綠電供給者。

台電表示，除將率先投入自建之太陽光電與陸域風電，未來將持續推動台南鹽田光電場、離岸風力等開發計畫，持續為綠電交易平台提供綠電供給。

台電長期投入再生能源的開發，除了彰濱光電、彰工風力等大型案場，亦有效運用火力電廠、變電所等場所建置太陽能板或風力發電機。台電指出，盤點至今年底，台電自建案場並通過標準局查核之再生能源，全年可供給綠電市場約8.4億度電。

台電說明，去年11月獲經濟部同意，新增「再生能源售電業」營業項目，今年4月獲能源局核發再生能源售電業執照，並預定於今年5月股東常會提案審議。章程變更及營利事業變更登記後，即可於標準檢驗局規劃之綠電交易平台上開始銷售綠電。

為促進再生能源多元供給，台電對於有意投入綠電交易市場但已與台電簽訂躉購契約的部分業者，以「不影響全民電價」及「風險攤平」之原則與業者進行協商，使終止契約能顧及用電、綠電業者的需求，也保障全民用電的權益。

為滿足國內企業綠電使用需求，再生能源轉供案例陸續啟動。台電表示，迄今為止，台電已與五家業者在合意的條件下終止契約，未來將持續協助辦理轉供相關事宜。

台電指出，去年再生能源發電占比已達6%，除了與國內業者大力推動再生能源的開發，台電更將致力啟動加強電力網工程，創造友善併網環境；也投入綠電市場，提供穩定綠電活絡交易。

綠電 台電 再生能源

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