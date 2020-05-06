紓困倉促上路須改善 侯友宜強調：解決問題要一次到位

擴大急難紓困金首日上路，然紓困作業流程繁複、倉促上路、政策朝夕令改，讓基層及申請者抱怨不已，新北市長侯友宜今早前往汐止區公所視察表示，擴大紓困是中央的美意，但盼配套措施做得完善，並強調解決民眾問題要一次到位，不要讓民眾一跑再跑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨公布新增「急難紓困實施方案」補助對象，並實際計算每人每月最低生活費給大家看，然大多民眾皆表示看得「霧煞煞」。

侯友宜今到公所了解申請民眾想法及是否會計算，也接收到基層行政人員執行上的困難點，針對此次擴大急難紓困金補助倉促上路，是否認為中央政策需要改善？侯表示同意。

侯說，這樣重要的紓困專案，希望中央整個配套措施要做得完善，並給予基層人員教育訊料，才能讓他們知道如何執行，若過程繁瑣，教育訓練的時間就要拉長。

並非今天宣布要做，明天就可以做到，很多問題若沒有當面討論，就不知道問題所在，因此，中央在擬定政策的同時，也應到基層了解實際作業狀況，才不會有巨大落差。

他也建議中央，申請程序越簡單越好、現金發放速度越快越好，排富條款電腦查得出來，透過系統查訊是否為排富對象，或是可以用什麼條件來申請、領取紓困金，這樣才能用最快速、簡單方式照顧最低層的民眾。

另外，對於中央近年來一系列端出的牛肉政策，包含計程車補助、貸款、勞保、到現在的擴大急難紓困，但發現民眾皆不是很了解其政策內容，甚至被說是「滾動式折磨」。

對此，侯友宜表示，現在最重要的就是防疫以及其相關政策，能夠理解中央要防疫又要紓困，難免程序會有不周延的地方，他也建議很多方向，大家共體時艱。

他也要求市府人員對於防疫政以及相關措施要做到完善，有些問題解決、有些還在溝通、有些錢還沒到位，基層的苦，他會與中央一起協助解決市民的苦。