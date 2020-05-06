黑客松推公民參與 採平方投票法

「想藉由黑客的金頭腦解決問題？可用手上的99點投出好議題！」經濟部中小企業處5日舉辦「總統盃黑客松」記者會，副處長胡貝蒂表示，黑客松延續採用平方投票法，單一議題最高可投9*9=81點，今年聚焦聯合國「永續發展」主題，6~13日開放民眾投出理想的議題解決方案。

平方投票加權意見

胡貝蒂表示，傳統的1人1票不容易反映意見強度，也無法防止大量灌票，黑客松為擴大民眾參與，繼續採用QV平方投票法，每位參與者一開始就有99點，如果要投2票就要花4點，3票9點，依此類推。今年聚焦聯合國17項永續目標，國際松也以永續發展為主軸，可行性配分最高40%，社會影響民眾參與30%，創新性30%。

「在132個公民許願池的願望中，民眾最關心的是『健全生活品質』。」胡貝蒂指出，總統盃黑客松的精神在於鼓勵公務人員跟民間高手協作，運用開放資料與科技創新方式，協助政府施政更有效率。競賽選出前5名卓越團隊之提案，將會落實於政策執行，至5日止提案件數為199件，有許多是跨部會的提案。

黑客松落實實務面

胡貝蒂指出，公民許願池包括健全生活品質21件、優良教育16件、永續城鄉15件、消弭不平等12件等，還有許多好議題，其中當然也有防疫相關，但為了避免有導引性，就不特別提出強調。並補充，提案為跨國、跨院、跨部會，中央地方政府合作者，可加分10%，提案回應公民許願池之願望者，也可加分10%。

「過去兩屆選出10隊的卓越團隊，已經有9案落實在政策面上。」科長張淑茹說，除了國內黑客，也希望有國外高手加入解決全球區域性問題。她舉例，透過AI技術判斷，能找出常被通報的高風險個案，防止兒虐案件再發生。此外，黑客松也曾推出司法院裁判易讀與量刑參考小幫手，讓民眾對裁判內容可易懂易讀。

公民許願池包括健全生活品質21件、優良教育16件、永續城鄉15件、消弭不平等12件等，還有許多好議題。

【更多精采內容，詳見 】