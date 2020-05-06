快訊

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

《誰是被害者》：死後才能「發聲」？那些等待被看見的傷痕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑客松推公民參與 採平方投票法

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
經濟部中小企業處副處長胡貝蒂（中）表示，黑客松計票延續採用平方投票法，單一議題最高可投9*9=81點。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
經濟部中小企業處副處長胡貝蒂（中）表示，黑客松計票延續採用平方投票法，單一議題最高可投9*9=81點。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「想藉由黑客的金頭腦解決問題？可用手上的99點投出好議題！」經濟部中小企業處5日舉辦「總統盃黑客松」記者會，副處長胡貝蒂表示，黑客松延續採用平方投票法，單一議題最高可投9*9=81點，今年聚焦聯合國「永續發展」主題，6~13日開放民眾投出理想的議題解決方案。

平方投票加權意見

胡貝蒂表示，傳統的1人1票不容易反映意見強度，也無法防止大量灌票，黑客松為擴大民眾參與，繼續採用QV平方投票法，每位參與者一開始就有99點，如果要投2票就要花4點，3票9點，依此類推。今年聚焦聯合國17項永續目標，國際松也以永續發展為主軸，可行性配分最高40%，社會影響民眾參與30%，創新性30%。

「在132個公民許願池的願望中，民眾最關心的是『健全生活品質』。」胡貝蒂指出，總統盃黑客松的精神在於鼓勵公務人員跟民間高手協作，運用開放資料與科技創新方式，協助政府施政更有效率。競賽選出前5名卓越團隊之提案，將會落實於政策執行，至5日止提案件數為199件，有許多是跨部會的提案。

黑客松落實實務面

胡貝蒂指出，公民許願池包括健全生活品質21件、優良教育16件、永續城鄉15件、消弭不平等12件等，還有許多好議題，其中當然也有防疫相關，但為了避免有導引性，就不特別提出強調。並補充，提案為跨國、跨院、跨部會，中央地方政府合作者，可加分10%，提案回應公民許願池之願望者，也可加分10%。

「過去兩屆選出10隊的卓越團隊，已經有9案落實在政策面上。」科長張淑茹說，除了國內黑客，也希望有國外高手加入解決全球區域性問題。她舉例，透過AI技術判斷，能找出常被通報的高風險個案，防止兒虐案件再發生。此外，黑客松也曾推出司法院裁判易讀與量刑參考小幫手，讓民眾對裁判內容可易懂易讀。

公民許願池包括健全生活品質21件、優良教育16件、永續城鄉15件、消弭不平等12件等，還有許多好議題。

【更多精采內容，詳見

黑客松

延伸閱讀

高地舊社區改善用水 基隆、新北7社區獲補助

1988每天五千通 接聽速度目標「女友來電等級」

業配王陳時中宣傳「台美防疫松」 邀全球科技高手挑戰

美國國務院發言人宣傳「台美防疫松」 共抗新冠肺炎

相關新聞

最新兩岸三地1000大企業出爐！台積電衝上第3名僅落後這兩家

以截至今年4月20日的情況分析，過去一年來，台股加權指數下跌3.6％、中國上證指數下跌11.3％、香港恆生指數下跌18.8％，讓今年成為本調查近年來罕見出現「不退步、排名就會進步」的一年。

50多年來頭一遭！ 新光金家族鬧分裂 老二、老三槓上大哥

原來，6月19日新光金控的股東會將進行董監改選，過去，新光集團吳家每逢新光金改選，向來是家族各成員事先協商後，共同提名。但這次是自成立以來首次有另外股東以1％小股東的身分，提出六席董事候選人名單，更令人訝異的是，獨立提出董事名單的不是別人，正是吳家兄弟吳東亮與吳東賢。

紓困倉促上路須改善 侯友宜強調：解決問題要一次到位

擴大急難紓困金首日上路，然紓困作業流程繁複、倉促上路、政策朝夕令改，讓基層及申請者抱怨不已，新北市長侯友宜今早前往汐止區...

黑客松推公民參與 採平方投票法

「想藉由黑客的金頭腦解決問題？可用手上的99點投出好議題！」經濟部中小企業處5日舉辦「總統盃黑客松」記者會...

首批1億度綠電交易 台電為交易平台挹注8.4億度綠電

為滿足國內企業再生能源使用需求，經濟部標檢局今（6）日表示，成功促成台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產、台...

【大同內戰1】黃國昌接獨董 別人是門神 他能當戰神？

時代力量前立委黃國昌離開立院後的動向備受外界關注，結果答案揭曉，除了自己開了律師事務所，他最新的工作是將出任大同公司的「獨立董事」。由於在擔任立委期間，黃國昌曾多次對獨董制度提出質疑，認為高官卸任擔任獨董是當「門神」、「酬庸」。如今黃國昌也成為「獨董」，頗令外界驚訝。

名家觀點／分配風險…商業契約重要課題

市場中充斥各種風險，一旦發生將使商業交易轉盈為虧。因此如何透過契約條款以分配風險，成為關鍵。特別是併購等重大交易，從締約到交割期間長，不確定性高，不論外部事件（如新冠肺炎）或內部變化（如賣方營收劇減），均影響交易價值。此時買方期望及時抽身，賣方則會堅持不得變卦。折衝結果為何，端視雙方談判地位與締約技巧，值得關注。

台灣外匯存底 躍全球第四高

中央銀行精準操盤，台灣外匯存底穩定增長，加上國際油價暴跌，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯外匯存底暴跌，根據中央銀行統計，4月台灣外匯存底全球排名超車沙國，從「老五」躍居「老四」。

美盯匯率操縱 台灣恐上榜

美國財政部半年一度的匯率報告遲未出爐，中央銀行外匯局長顏輝煌昨（5）日表示，美國匯率報告通常在4月和10月發布，但並非沒有例外，例如去年上半年的匯率報告，原本是4月出爐，卻延至5月28日才發布，去年下半年表定去年10月公布，但實際公布的日期是今年1月13日。

投資台灣三方案 支撐經濟

行政院政委龔明鑫昨（5）日指出，投資台灣三大方案，去年已落實2,000多億元，若今年落實達新台幣3,253億元、估將占全年國內生產總值（GDP）19兆元的1.7%，對支撐經濟成長會有很大貢獻。

林郭文艷面臨最強市場派的經營權之爭 有何錦囊妙計？

大同董事長林郭文艷此次面臨最強市場派的經營權之爭，有何錦囊妙計，可再次退敵嗎？市場人士推估，訴求市場派有中資疑慮，及拉...

疫情加速台商處分大陸資產 資誠：賣地不如賣公司

新冠肺炎疫情加速台商處分大陸資產，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良今（5）日直言，賣地不如賣公司。目前一般製...

熱門新聞

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

勞工10萬元紓困貸款 近12萬人申請165件今入帳

快來申請 這張圖幫你算無保急難紓困金可領多少錢

無工作證明就簽切結 侯友宜：紓困從寬認定市長負責

1萬怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。