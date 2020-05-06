首批1億度綠電交易 台電為交易平台挹注8.4億度綠電

為滿足國內企業再生能源使用需求，經濟部標檢局今（6）日表示，成功促成台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產、台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程、南方電力、瓦特先生及富威電力等13家再生能源需求、供給及售電業者，啟動國內第一波再生能源轉供案例，估算年交易量高達1.1億度綠電以上（憑證約11萬張）。

經濟部長沈榮津表示，推動綠電交易的三大原則就是：買得到、買得方便、價格合理。因此，為滿足國內綠色供應鏈以及企業對綠電的要求，標檢局在能源局、工業局及台電公司協助下，積極促成此次再生能源轉供案，開啟我國全新的再生能源交易模式，擴大綠電市場的供需量，有助於台灣綠電交易活絡。

另一方面，亦協助國內企業順利取得再生能源電力附加憑證，同時滿足企業的綠色承諾、產業綠色供應鏈要求及企業社會責任目標。

此外，台電再生能源售電業執照也已獲核發，台電今（6）日表示，將透過銷售自建綠電，活絡國內綠電市場交易，估計全年可為綠電交易平台挹注8.4億度綠電，成為目前全台最大綠電供給者。

台電表示，長期以來積極投入再生能源的開發，除了彰濱光電、彰工風力等大型案場，亦有效運用火力電廠、變電所等場所建置太陽能板或風力發電機。盤點至今年底，台電自建案場並通過標檢局查核的再生能源，全年共可為綠電市場挹注約8.4億度的供給量，為目前全台最大綠電供給者。除將率先投入自建的太陽光電與陸域風電，未來亦將持續推動台南鹽田光電場、離岸風力等開發計畫，持續為綠電交易平台提供綠電供給。