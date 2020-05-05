錢櫃惡火事件影響 星聚點驚爆裁員

錢櫃惡火事件影響，KTV名店「星聚點」驚爆開始裁員，四家店共上百人遭到資遣，根據《三立新聞》報導，星聚點針對資遣條件，原先開出資遣費半年後分12期「分期付款」，後來經過協調改成「三期付款」，而等到員工拿到錢時，已經是7月，勞資爭議市府勞動局持續協調。

台北四家星聚點近百人，從2、3月疫情開始陸續被減班，或被迫休無薪假，4月遇上錢櫃大火勒令停業，有的遇上公司要求走人。員工想按規定拿資遣費。據悉，星聚點原先開出「分期付款同意書」，被資遣員工想領資遣費要等半年後，也就是10月開始再分12期付款。

根據報導，依法資遣費必須在契約終止30日內結清，但星聚點卻開出分期方案，員工經過與資方協調後，資遣費從12期縮短為三期，但要領到幾萬元，5月一期、6月一期，想拿到全額已經是7月底的事。剩下留在公司、等待消防安檢過關重新營業的人，先放「無薪假」，想工作得接受薪水打折。