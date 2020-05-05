疫情、油價下跌影響 中華信評：10大「慘」業受創最深

中華信評今（5）日發布報告指出，疫情以及油價下跌的層面已經遍及亞太區的各類產業，航空、汽車、休閒與住宿、材料、金屬與探礦、石油與天然氣、零售與餐飲、景氣循環性高之交通運輸、以及運輸基礎設施等10大產業受創最深。

不過，中華信評今日發布「COVID-19 大流行 : 台灣企業信用展望陰霾籠罩」報告，報告中指出，台灣受評的企業因疫情影響而調降的家數有限，與亞太區國家相比，台灣企業受到的信用衝擊較小，主要有四大原因，包括：未採取封城措施、有明顯的槓桿緩衝空間與在削減資本支出方面有彈性應變能力、政府為支持政府相關的交通運輸企業已提供財務支持以及在具支持性的銀行環境下，整體流動性風險相對較低。

中華信評認為，出現疫情大流行後，全球復甦步調減慢且成長平緩情境的下行風險顯著，評等展望趨勢明顯趨於負向，目前已將所有景氣循環性高之交通運輸業受評公司的評等展望目前均為「負向」。