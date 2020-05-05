快訊

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

疫情、油價下跌影響 中華信評：10大「慘」業受創最深

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

華信評今（5）日發布報告指出，疫情以及油價下跌的層面已經遍及亞太區的各類產業，航空、汽車、休閒與住宿、材料、金屬與探礦、石油與天然氣、零售與餐飲、景氣循環性高之交通運輸、以及運輸基礎設施等10大產業受創最深。

不過，中華信評今日發布「COVID-19 大流行 : 台灣企業信用展望陰霾籠罩」報告，報告中指出，台灣受評的企業因疫情影響而調降的家數有限，與亞太區國家相比，台灣企業受到的信用衝擊較小，主要有四大原因，包括：未採取封城措施、有明顯的槓桿緩衝空間與在削減資本支出方面有彈性應變能力、政府為支持政府相關的交通運輸企業已提供財務支持以及在具支持性的銀行環境下，整體流動性風險相對較低。

中華信評認為，出現疫情大流行後，全球復甦步調減慢且成長平緩情境的下行風險顯著，評等展望趨勢明顯趨於負向，目前已將所有景氣循環性高之交通運輸業受評公司的評等展望目前均為「負向」。

疫情 華信 景氣

延伸閱讀

避免超額損失 石油ETF大吹「棄近求遠潮」

亞洲撿便宜 石油進口量飆高

巴隆：一年後油價上看50美元

聯合報社論／超低油價啟示錄

相關新聞

林郭文艷面臨最強市場派的經營權之爭 有何錦囊妙計？

大同董事長林郭文艷此次面臨最強市場派的經營權之爭，有何錦囊妙計，可再次退敵嗎？市場人士推估，訴求市場派有中資疑慮，及拉...

疫情加速台商處分大陸資產 資誠：賣地不如賣公司

新冠肺炎疫情加速台商處分大陸資產，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良今（5）日直言，賣地不如賣公司。目前一般製...

5G助攻 中磊今明年營運可望成長

電信寬頻設備大廠中磊（5388）今日舉辦線上論壇，公司本季起持續接獲中國移動、日本軟銀與樂天的大型標案或訂單，法人看好5G通訊時代元年正式啟動後，預期中磊今、明兩年的營運動能可望持續成長無虞。

現金紓困方案琳瑯滿目？龔明鑫用三張圖讓你秒懂　

行政院推出多項現金紓困補貼方案，政委龔明鑫今（5）日統一說明三方案，包括有關懷救助金、無保弱勢勞工紓困補貼、自營作業者或...

龔明鑫：投資台灣今年估落實3,253億元 占GDP1.7%

行政院政委龔明鑫今（5）日再度表示，他預期投資台灣三大方案的總投資金額，可以在「520」之前突破新台幣兆元大關，預估可以...

境外資金匯回放緩？財政部解釋：只是結算區間差異

行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長王美花、財政部次長吳自心。財政部今公布...

自豪超超前部署 龔明鑫：台商回台投資 520前可破兆元

行政院政務委員龔明鑫今表示，我國在去年美中貿易戰推出的台商回台投資方案，預估今年520前，回台投資金額可突破新台幣1兆元...

黃國昌證實 接受大同市場派獨董提名

大同公司經營權之爭持續延燒，今天傳出市場派將提名時代力量前立委黃國昌擔任獨立董事。對此，黃國昌證實，若能順利擔任獨董，會...

疫情籠罩下 全球矽晶圓出貨面積2020年首季逆勢成長

根據SEMI國際半導體產業協會旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)發布的矽晶圓產業20...

SEMI：矽晶圓出貨面積首季逆勢成長惟未來仍有負面影響

根據SEMI國際半導體產業協會旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)發布的矽晶圓產業20...

晟德：糖尿病新藥CS02完成二期臨床最後受試者訪視

晟德（4123）營運面再傳利多，今（5）日公布糖尿病新藥 CS02完成二期臨床最後受試者訪視（LPLV）。股價也吸引買盤...

病毒流感化 台灣一定要超前部署的「新國安產業」

在新冠疫情伊始，就「超前部署」成功防疫的台灣，贏得世界掌聲。然而，防疫將進入下個階段的馬拉松持久賽；台灣，做好準備了嗎？ 雖然台灣連日「零確診」令人雀躍，但缺乏群體免疫力的台灣，實在沒有樂觀的本錢。政府除了篩檢、追蹤、隔離，更重要的是，在後疫情時代超前部署，打造防疫新國安產業。

熱門新聞

無保一萬元急難紓困金怎麼申請？衛福部用圖說給你聽

公式曝光！追加的紓困1萬塊怎麼領 各縣市不同看這邊

保費7月漲定了 保單責準率將提前調降

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

黃國昌證實 接受大同市場派獨董提名

製鞋龍頭寶成取得工會同意 員工無薪假確定6月1日起實施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。