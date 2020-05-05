沈榮津：企業投資持續 支撐今年經濟成長

經濟部長沈榮津今（5）日指出，台灣因為防疫紓困措施得宜，產業運作順利可望持續接獲轉單，再加上台商回台投資將破兆、半導體投資2.7兆及離岸風電投資持續不中斷，且政府也將公共工程建設計畫提前，有五個力量支撐台灣經濟，應能符合主計總處預估全年1.3%至1.8%的經濟成長率。

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，沈榮津傍晚接受電台專訪，除了細說台灣如何在第一波疫情爆發時，就建置完善的防疫物資國家隊，也分析疫情對全球經濟影響，以及台灣今年的經濟展望。

沈榮津表示，從另一個角度想，是美中貿易戰讓台灣產業能「超前部署」，去年就已經有一波台商回台設廠投資，或是移往東南亞布局，躲避了第一波的生產端衝擊，甚至能接獲轉單甜頭；而後續疫情擴散到歐美消費市場，雖然訂單大減，但台灣也能靠著擴大內需投資撐盤。

沈榮津指出，去年美中貿易戰以來，經濟部三大投資台灣方案已經落實2,484.2億元，再加上今年全年將繼續落實3,253.9億元的投資額，合計台灣有超過5,000多億元的投資額即將實現；而累計核准金額也即將突破兆元。

沈榮津表示，半導體大廠持續投資先進製程，包括台積電、美光、華邦電等企業合計投資2.7兆元，維持台灣半導體領先地位；此外，再生能源離岸風電投資也未中斷，以及政府因應疫情擴大支出紓困計畫、將公共工程計劃提前等，這些都會反映在台灣今年的經濟成長表現。

沈榮津說，今年經濟成長率應如主計總處所推估的範圍1.3%至1.8%，與亞洲開發銀行預估值相近，但不會像國際貨幣經濟IMF所預估的負成長，因IMF可能為考量亞洲實際的疫情情境及經濟狀況。