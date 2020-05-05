貿聯獲第六屆公司治理評鑑 前百分之五排名
全球連接線束解決方案領導廠商貿聯今（5）日表示，該公司在台灣證券交易所揭曉的第六屆公司治理評鑑名列前5%的最高級距，展現貿聯長期重視董事會結構與運作、提升資訊透明度、維護股東權益、落實企業社會責任的決心與成果。
貿聯長期精進公司治理各項措施，包括設置公司治理及永續發展委員會、公司治理主管、訂定董事會暨功能性委員會績效評估辦法、誠信經營作業程序及行為指南，第三方查驗企業永續發展報告等，近年屢獲得國內外機構高度認同。
除了連續3年入選台灣證交所「公司治理100指數」、2019年榮獲美國《新聞週刊》Newsweek「2020 美國最佳社會責任企業」、以及英國投資人關係雜誌《IR Magazine》票選2019「大中華地區科技業最佳投資人關係」企業及「台灣地區最佳投資人關係」企業雙獎。此次，貿聯首次進入公司治理評鑑最高級距的13家企業之一，是為貿聯落實永續經營的最佳肯定。
貿聯董事長梁華哲表示：「貿聯已經在公司治理耕耘多年，更將其視為公司最重要的目標！很榮幸貿聯能與其他標竿企業共列在評鑑前5%的前段班。未來，貿聯團隊將持續誠信經營、重視股東權益、追求企業責任以及環境永續。」
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