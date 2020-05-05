現金紓困方案琳瑯滿目？龔明鑫用三張圖讓你秒懂　

行政院推出多項現金紓困補貼方案，政委龔明鑫今（5）日統一說明三方案，包括有關懷救助金、無保弱勢勞工紓困補貼、自營作業者或無固定雇主補貼，相關現金補貼，民眾只能擇一辦理，但這不會與勞工紓困貸款衝突，可併行使用。

龔明鑫今日召開記者會，說明多項現金補貼方案的差異。龔明鑫表示，第一，是衛福部關懷救助金，這是既有機制，國人只要有急難救助需求都可申請，因疫情緣故，這次將標準放寬至因疫情請假或無法從事工作，導致家庭生計受困者，或是因疫情接受隔離治療不幸喪，而無力殮葬者。

龔明鑫表示，關懷救助金有排富機制，標準是家庭現有存款家收入，必須低於各縣市所訂定的基本生活費1.5倍，會視是否為主要家計負擔者，每人發放1萬元到3萬元紓困現金，民眾有需要可向各地公所申請。

龔明鑫表示，第二為4日宣布的無保弱勢勞工現金補貼，這部分可申請對象為有工作但沒納保，但排富標準放寬至家戶存款與所得為當地基本生活費的1.5倍至2倍之間，只要民眾能證明有工作，或提供切結，就可到各地公所申請1萬元紓困現金。

龔明鑫指出，第三為自營作業者或無固定雇主勞工的現金紓困，申請資格為3月31日前在職業工會投保勞保，且投保薪資在2.4萬元以下者，若是導遊、領隊，近一年內帶團需達8團以上，天數也需達40天以上，需要的民眾可向其所屬職業工會申請，每人每月發1萬元現金、為期三個月。

龔明鑫強調，相關現金紓困補貼方案，民眾能選擇適合的來申請，但只能擇一使用，不可重複申請，會透過資料勾稽比對，假設有不慎重複的也會追回。他補充，勞動部的勞工紓困貸款方案，可以與相關現金補貼方案重複使用，這部分並未限制。