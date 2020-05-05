快訊

錢櫃大火咎責…消防局長口頭請辭 柯文哲：待政風調查

中職／全球首發開放球迷進場！ 本周五起至少200人

龔明鑫：投資台灣今年估落實3,253億元 占GDP1.7%

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院政委龔明鑫今（5）日再度表示，他預期投資台灣三大方案的總投資金額，可以在「520」之前突破新台幣兆元大關，預估可以創造8萬多個國內就業機會，若今年能落實3,253億元投資，將占我國GDP達到1.7%，對經濟成長率支撐有好效果。

龔明鑫今日與經濟部次長王美花、財政部長吳自心說明「台商回台投資三大方案」、「境外資金匯回台灣」方案的成果。龔明鑫開始表示，台灣的經濟成長率目前預估為1.54%，除了在去年是四小龍之中最佳，今年第一季也會是最好。

龔明鑫表示，自從美中貿易戰開始，台灣就開始「超超前部署」，推出投資台灣三大方案，目前成效不錯，預估三大方案投資總額，可以在「520」之前突破兆元，其中1兆元投資規劃，去年已落實超過2,000億元，今年也預計落實3,253億元，占整體GDP約1.7%。

王美花表示，這波疫情對於各國的經濟發展影響，尤其是對觀光業、服務業影響為最，在製造業，假設防疫有做得好的話，能繼續運作，可望還能拉抬經濟發展。她說，目前各國苦於經濟無法正常運作，怕疫情再次上來，這部分台灣做得不錯。

王美花指出，在疫情下，製造業的遠距視訊、遠距教學相關產業，仍有好發展，這剛好是去年的台商回台投資產業大宗，包括筆電、網通、伺服器等產業，在今年第一季仍有正常長，其他產業如汽車零組件、工具機等，則有業績下滑的狀況。

吳自心表示，台商回台投資資金運用，會將資金匯回與其他來源的資金，諸如貸款等結合使用，最後相關的數字仍會反映到投資台灣方案上，資金匯回專法自去年8月15日實施後，目前透過專法申請匯回資金有875億元，已匯回的764億元，也都用在實質投資上。

龔明鑫 疫情 台商

延伸閱讀

境外資金匯回放緩？財政部解釋：只是結算區間差異

紓困1萬元還沒上路害公所被擠爆 行政院致歉

自豪超超前部署 龔明鑫：台商回台投資 520前可破兆元

政院記者會 列台灣第一季經濟成長率主要國家第一名

相關新聞

龔明鑫：投資台灣今年估落實3,253億元 占GDP1.7%

行政院政委龔明鑫今（5）日再度表示，他預期投資台灣三大方案的總投資金額，可以在「520」之前突破新台幣兆元大關，預估可以...

境外資金匯回放緩？財政部解釋：只是結算區間差異

行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長王美花、財政部次長吳自心。財政部今公布...

自豪超超前部署 龔明鑫：台商回台投資 520前可破兆元

行政院政務委員龔明鑫今表示，我國在去年美中貿易戰推出的台商回台投資方案，預估今年520前，回台投資金額可突破新台幣1兆元...

黃國昌證實 接受大同市場派獨董提名

大同公司經營權之爭持續延燒，今天傳出市場派將提名時代力量前立委黃國昌擔任獨立董事。對此，黃國昌證實，若能順利擔任獨董，會...

疫情籠罩下 全球矽晶圓出貨面積2020年首季逆勢成長

根據SEMI國際半導體產業協會旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)發布的矽晶圓產業20...

SEMI：矽晶圓出貨面積首季逆勢成長惟未來仍有負面影響

根據SEMI國際半導體產業協會旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)發布的矽晶圓產業20...

晟德：糖尿病新藥CS02完成二期臨床最後受試者訪視

晟德（4123）營運面再傳利多，今（5）日公布糖尿病新藥 CS02完成二期臨床最後受試者訪視（LPLV）。股價也吸引買盤...

病毒流感化 台灣一定要超前部署的「新國安產業」

在新冠疫情伊始，就「超前部署」成功防疫的台灣，贏得世界掌聲。然而，防疫將進入下個階段的馬拉松持久賽；台灣，做好準備了嗎？ 雖然台灣連日「零確診」令人雀躍，但缺乏群體免疫力的台灣，實在沒有樂觀的本錢。政府除了篩檢、追蹤、隔離，更重要的是，在後疫情時代超前部署，打造防疫新國安產業。

美股、美債殖利率同步反彈 後續留意美中關係

蘋果、星巴克在內等多家投資等級企業發行公司債，籌碼增多的壓力，以及投資人避險情緒相對趨緩，皆引導美國公債殖利率反彈，昨（...

高收益債續迎資金流入 高品質券種受注目

歐美地區疫情持續趨緩，肺炎藥物研發出現進展，風險性債券有所表現；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除新興市場債資金仍...

名家觀點／疫情危機 帶來產業轉型契機

新冠肺炎疫情爆發來，由中國大陸供應鏈蔓延到全球消費端，衝擊世界經濟前所未見，政府已規劃紓困方案達1兆元以上，包括多項製造業紓困和輔導轉型措施，對被疫情嚴重衝擊的產業多少有挹注。

上月製造業PMI…中斷連六月擴張 轉為緊縮

新冠肺炎疫情重創景氣，中經院昨（4）日發布4月製造業採購經理人指數（PMI）跌至47.6，中斷連續六個月擴張轉為緊縮，指數大跌5.5，為創編以來最大跌幅。未來六個月展望指數也續跌至25.7，顯示製造業景氣未來不樂觀。

熱門新聞

疫情紓困案1萬、3萬、6萬... 你能到手的有多少？

無保一萬元急難紓困金怎麼申請？衛福部用圖說給你聽

中油遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

公式曝光！追加的紓困1萬塊怎麼領 各縣市不同看這邊

保費7月漲定了 保單責準率將提前調降

不敵新冠疫情 「可利亞」高雄和平店5月底結束營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。