龔明鑫：投資台灣今年估落實3,253億元 占GDP1.7%

行政院政委龔明鑫今（5）日再度表示，他預期投資台灣三大方案的總投資金額，可以在「520」之前突破新台幣兆元大關，預估可以創造8萬多個國內就業機會，若今年能落實3,253億元投資，將占我國GDP達到1.7%，對經濟成長率支撐有好效果。

龔明鑫今日與經濟部次長王美花、財政部長吳自心說明「台商回台投資三大方案」、「境外資金匯回台灣」方案的成果。龔明鑫開始表示，台灣的經濟成長率目前預估為1.54%，除了在去年是四小龍之中最佳，今年第一季也會是最好。

龔明鑫表示，自從美中貿易戰開始，台灣就開始「超超前部署」，推出投資台灣三大方案，目前成效不錯，預估三大方案投資總額，可以在「520」之前突破兆元，其中1兆元投資規劃，去年已落實超過2,000億元，今年也預計落實3,253億元，占整體GDP約1.7%。

王美花表示，這波疫情對於各國的經濟發展影響，尤其是對觀光業、服務業影響為最，在製造業，假設防疫有做得好的話，能繼續運作，可望還能拉抬經濟發展。她說，目前各國苦於經濟無法正常運作，怕疫情再次上來，這部分台灣做得不錯。

王美花指出，在疫情下，製造業的遠距視訊、遠距教學相關產業，仍有好發展，這剛好是去年的台商回台投資產業大宗，包括筆電、網通、伺服器等產業，在今年第一季仍有正常長，其他產業如汽車零組件、工具機等，則有業績下滑的狀況。

吳自心表示，台商回台投資資金運用，會將資金匯回與其他來源的資金，諸如貸款等結合使用，最後相關的數字仍會反映到投資台灣方案上，資金匯回專法自去年8月15日實施後，目前透過專法申請匯回資金有875億元，已匯回的764億元，也都用在實質投資上。