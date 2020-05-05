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境外資金匯回放緩？財政部解釋：只是結算區間差異

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會。圖／行政院提供
行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會。圖／行政院提供

行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長王美花、財政部次長吳自心。財政部今公布，境外資金匯回，已引導875億元境外資金申請匯回，帶動352億元投入實體產業。財政部也解釋，4月份相較3月份匯回資金相較有減少，只是因為結算區間差異，每個月都維持在百億元左右。

根據財政部資料，截至今年4月底，各地區國稅局已受理366件申請適用案件，合計申請匯回金額約新台幣875億元。其中，個人申請件數211件較營利事業申請件數155件為多，金額則以營利事業為多約609億元，占總申請金額之70%。

其中，已匯回之資金764億元，稅後為703億元中約半數352億元，已提具投資計畫向經濟部申請核准辦理實質投資，並有326億元已獲經濟部核准投入產業；以被投資產業之金額觀之，電子資訊產業116億元為最大宗，電信業69億元次之，民生化工業56億元為第3大。

不過，根據財政部3月中結算，單月新增申請匯回金額有157億元，4月中結算，僅新增申請匯回金額97億元，匯回案件數雖增加，但回流資金總額低於前期。對此，賦稅署解釋，這是計算的區間不同，整月份來看都在一百億元以上，且資金回台有佈局考量、有上下起伏，平均都有百億元左右，實際上金額是每天都在變化。

財政部 經濟部

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