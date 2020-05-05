自豪超超前部署 龔明鑫：台商回台投資 520前可破兆元

行政院政務委員龔明鑫今表示，我國在去年美中貿易戰推出的台商回台投資方案，預估今年520前，回台投資金額可突破新台幣1兆元，創造本地就業機會8萬多人。

行政院今舉行紓困振興方案「看好台灣回流資金持續加碼」記者會，政委龔明鑫、經濟部次長王美花、財政部次長吳自心。

龔明鑫表示，台商回流方案，預估520之前金額就可以破兆，帶動本地就業機會8萬多人，其中1兆元的投資規劃當中，預計今年可落實3253億元，佔GDP1.7%，在全年經濟成長率的支撐上是很好的效果。

龔明鑫說，因為疫情衝擊，美國部分也開始想要廠商離開中國回美國生產或是移動到其他國家，將提供百分之百的補助；日本也準備資金要協助廠商撤離中國，我國推出的台商回流方案，可說是超超前部署，效果很好。

另外，龔明鑫表示，去年8月15日財政部啟動境外資金回台方案，資金也已達到875億元。