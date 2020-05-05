是你嗎？3萬元現金還有20萬勞工沒來申請 22日截止

勞動部針對自營作業者及無一定雇主勞工，3月底前在職業工會投保保者，且107年未達繳稅標準者，發給3萬元生活津貼，至前天為止，已經超過100萬勞工，101.2萬名勞工申請，93.3萬件撥款入帳，合格率達九成以上。申請期限到22日截止，仍有20萬符合資格者未申請，勞動部呼籲符合資格勞工不要放棄權益。

勞動部表示，只要自營作業者、無一定雇主勞工，有在3月31日前於職業工會投保，投保薪資2萬4,000元以下、107年所得稅申報未達課稅標準40.8萬元者，就可獲每月補助1萬元補貼，一次發給三個月3萬元，申請後若符合資格，3天內就會撥款到勞工帳戶。

勞動部最新統計顯示，已經有101萬2,120名勞工申請這3萬元救命錢，勞保局撥款入帳者也有93萬3,435件，勞保局表示，除了部分這兩天加快審核外，有3萬多件因為不符合資格，如所得收入超過40.8萬元，或是3月31日前已經退勞保，其餘只要符合資格，都會在申請後三天內撥款。

原本勞動部預估約100萬勞工申請，編列300億特別預算，但經勞保局比對投保資料與財稅資料後，估計符合資格勞工達122萬人，行政院也同意追加預算60億元經費，等於還有20萬具有資格的勞工還未申請。

由於這項補貼方案只申請到本月22日，因此勞動部今天特別提醒，符合資格尚未申請的勞工，趕快向所屬職業工會洽詢，提出申請。有問題可電洽勞保局（02）2396-1266分機5555，或勞動部1955專線。

至於勞動部針對無薪假勞工參訓領津貼的「充電再出發計畫」，企業辦訓補助最高350萬元，勞工可獲單月最高補助也從1萬5,800元提高到1萬8,960元；另外無薪假補貼「安心就業計畫」，只要雇主通報放無薪假，政府會補貼勞工縮減後薪資與原薪資差額之半數，最高每個月1萬1,000元。

由於申請數一直僅占無薪假勞工約二成，勞動部長許銘春已要求各分署「到府服務」，直接派員到無薪假企業宣導，讓無薪假勞工集中填寫申請表格再統一收件，勞工不用各自到分署申請，希望提高申請率。